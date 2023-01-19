Microsoft объявляет о прекращении продаж популярных версий Windows

Microsoft прекратит продажу лицензионных копий Windows 10 31 января. Об этом рассказал портал PCWorld.

Уведомления были размещены на страницах Microsofts Windows 10. По словам представителей компании, поддержка Windows 10 будет продолжаться до 14 октября 2025 года. Система будет работать и после этого времени, однако ее официальная поддержка будет прекращена. Это означает, что личные данные тех, кто владеет компьютерами под управлением этой версии ОС, могут оказаться под угрозой.

Windows 11 больше не будет доступна для покупки, начиная с февраля 2023 года. Любители Windows 10 по-прежнему смогут приобрести официальную операционную систему через сторонних продавцов или интернет-магазины.

Ранее Microsoft выпустила последние обновления Windows 7 и Windows 8 10 января. После этого они прекратили их постоянную поддержку.