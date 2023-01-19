В ходе крещенских купаний в Подмосковье найден шлем Александра Македонского

В крещенской купели в городе Химки Московской области в ночь

на 19 января был найден старинный шлем весом более 3 кг. Прибывшие на место специалисты установили, что реликвия принадлежала Александру Македонскому и была утеряна им в

ходе Индийского похода. В 1971 году шлем обнаружили советские археологи,

но почти сразу его похитила банда Александра Белого.

«Опасаясь ареста, Белый спрятал шлем в одном ему известном

месте и до конца жизни хранил тайну своего клада. И вот в светлый праздник

Крещения этот ценнейший артефакт был случайно обнаружен одним из верующих», – рассказал замглавы мэра Химок Матвей Иванов.

После публикации

сообщения об обнаружении шлема Александра Македонского министр культуры

Узбекистана потребовал вернуть реликвию.

«Шлем был найден на территории Узбекистана, он был похищен

на территории Узбекистана, поэтому он должен быть незамедлительно возвращён и

передан в наш Национальный музей», – написал Озодбек Назарбеков на своей странице в «Одноклассниках».

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