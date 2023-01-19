Сразу несколько девушек обвинили звезду сериала “Уэнсдэй” Перси Хайнс Уайта в изнасиловании

Неожиданная слава порой негативно влияет на жизнь знаменитостей. Буквально на днях восходящая голливудская звезда, актер сериала “Уэнсдэй” Перси Хайнс Уайт, известный по роли Ксавье Торпа, примерял самые модные аутфиты и позировал на показах Gucci и Saint Laurent, а уже сегодня несколько девушек обвинили его в сексуальном насилии. С заявлениями пострадавшие выступили в социальных сетях. Предполагаемых жертв актера цитирует Pedestrian.

Девушки говорят, что знали 21-летнего Уайта во время учебы в средней школе Торонто. Они утверждают, что на момент случившегося актеру было от 17 до 20 лет. Одна из пострадавших завила, что компания друзей Уайта устраивала вечеринки, на которые специально “приглашала женщин, чтобы напоить их и заняться с ними сексом”.

Девушка заявила, что Перси напал на нее, когда она была “слишком пьяна”. Она также утверждает, что актер оказывал давление и нападал на нескольких ее подруг, а также “отправлял свою обнаженную натуру девушкам в Интернете против их воли”. Помимо этого, по ее словам, актер “называл женщин оскорбительными именами”. После ее сообщения другие девушки тоже начали выступать с собственными заявлениями против Перси.

Он допустил то, чтобы меня изнасиловали в его подвале, и когда он позвонил мне по этому поводу, то больше всего беспокоился о полиции, а не о том, все ли со мной в порядке.

После этих обвинений Перси закрыл комментарии в своем аккаунте в социальных сетях. Официального заявления сам актер не делал, но скандал прокомментировала его мать.

Они разрушают его жизнь, они говорит вещи, которые фактически не являются правдой. И есть миллион желающих написать подобные вещи о других людях, которые внезапно становятся знаменитыми. Перси был юным, выпивал с его друзьями и дурачился. У него было несколько крупных вечеринок. Но обычно с ним всегда была или я, или его отец. Это пройдет. Эти девушки хотят внимания, и чтобы пиарщики связались с ними.

Премьера сериала Тима Бертона “Уэнсдэй” состоялась на Netflix 23 ноября. В центре сюжета шоу — история дочери Гомеса и Мортиши Аддамс, которая вынуждена осваиваться в новой школе. Впрочем, Уэнсдэй попадает в необычное учебное заведение: здесь учатся вампиры, оборотни и серены. Также “Уэнсдэй” побил рекорд просмотров англоязычных шоу на знаменитой стриминговой платформе. На первой же неделе после премьеры спин-офф “Семейки Аддамс” посмотрели более 341,2 миллиона раз.