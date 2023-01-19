 

“Включил внутренний стержень”: Настоящий отец детей Пугачевой забрал одного ребенка

19.01.2023, 12:20, Разное
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На старости лет Примадонна российской эстрады обзавелась двумя прелестными детьми, которых родила суррогатная мать. С тех пор как Гарри и Лиза появились на свет, вокруг Максима Галкина* и Аллы Пугачевой ходит много слухов.

Не раз в прессе всплывало имя суррогатной матери двойняшек, а потом некоторые издания предъявили якобы настоящего отца детей. Такое звание получил Сергей Челобанов, у которого, к слову, был очень бурный тайный роман с Примадонной почти 30 лет назад.

В одном из давних интервью певец рассказывал, что Алла Пугачева хотела от него ребенка, но зачать не смогла. Тогда, мол, они пошли в клинику в Израиле и сдали свои биоматериалы. Несмотря на то, что публика и пресса приписывали ему отцовство, взрослея Гарри и Лиза становятся все больше похожи на Максима Галкина*, что ставит эту теорию под сомнение.

Ну, а у Сергея Челобанов уже есть свои дети – от двух браков. Сейчас под Саратовом, куда перебрался, из Москвы. Там музыкант успел жениться на молодой землячке, подарившей ему сына. Однако, судя по отсутствию совместных фотографий в соцсетях, в браке сейчас не все гладко.

Более того, в одном из последних интервью артист признался, что забрал у супруги одного ребенка – младшего Сашу, чтобы вдвоем, без нее, встретить Новый год. И именно ради сына Сергей Челобанов отказался от алкоголя.

“Включил внутренний стержень. Осознал, что если продолжу пить – сяду в тюрьму или умру”, – признался экс-любовник Аллы Пугачевой.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ


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