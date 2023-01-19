 

Россияне чаще всего проводят в Интернете более трех часов в день

19.01.2023, 11:50, Разное
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Большинство россиян пользуются интернетом 3-4 часа в день. Об этом пишет издание ТАСС со ссылкой на исследование “СберСтрахование” и Rambler & Co. media.

Опрос показал, что 39% проводят в интернете более пяти часов в день. 15% занимаются этим не менее шести часов, а 24% – более семи часов. Оставшиеся 28% ежедневно проводят в Интернете от трех до четырех часов, а остальные респонденты заходят в сеть только на один-два часа. Остальные 9% проводят в Интернете меньше одного часа в день.

По данным исследования, 63% россиян выходят в Интернет каждое утро. Большинство из них делают это сразу после подъема. Однако 18% предпочитают сначала позавтракать. 15% тех, кто пользуется Интернетом по дороге на работу, открывают браузер или мессенджер. 22% выходят в Интернет вечером.

Самым популярным контентом являются новости. 43% опрошенных заходят в Интернет для их поиска. 26% россиян используют Интернет для поиска полезной информации. Еще 11% россиян используют Интернет для общения. Категории “развлечения” и “работа” набрали по 8%. Оставшийся 1% респондентов используют Интернет для поиска любви и заказа товаров и услуг онлайн.


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