Не сдувайтесь! – Личное мнение

Вот вчера вы наконец поняли, что больше всего портит настроение отражение в зеркале.

Морщины, обвислость щёк, второй подбородок и потерявшие упругость веки.



Фото: istockphoto.com

И ничего не сделаешь — возраст. Душа ещё поёт, а брыли кремом уже не убираются.

И что делать? К счастью, мы живём в 2023 году, когда современная косметология творит чудеса аппаратными средствами!

Не нужно даже ложиться под скальпель и по цене — вполне доступно.

В Age Clinic на Кутузовском делают быструю, безболезненную, безопасную и эффективную подтяжку лица — ультразвуковой SMAS-лифтинг с помощью Ultraformer III.

SMAS-лифтинг занимает всего минут 30-40. Не требует подготовки и анестезии, нет реабилитационного периода. Первый заметный результат — сразу, а эффект — можно сравнить с хирургической подтяжкой.

Посмотрите на фото — разве не чудо? Минус 5-10 лет за полчаса!

Цена на процедуру, кстати, не менее чудесная.

Сейчас в Age Clinic можно подтянуть веки, убрать малярные мешки или второй подбородок (1 зона на выбор) всего за 8’000 рублей. Воспользоваться таким предложением можно один раз. Советую не откладывать — сроки акции всё-таки ограничены.

Почему Age Clinic? Эта клиника входит в число лидеров по количеству использованных линий на Ultraformer III в России (1,5 млн в год).

В Age Clinic работают только профессионалы — врачи-косметологи с высшим медицинским образованием и опытом работы от 8 лет. Врачи Age Clinic индивидуально работают со всеми пациентками, абсолютно каждая гарантировано получает хороший, долговременный результат, соответствующий ожиданиям.

Неудивительно, что 87% пациенток становятся постоянными и обращаются потом только сюда. Неочевидная, но очень наглядная статистика, которая подтверждает эффективность омолаживающих процедур в этой клинике.

Эффект от омолаживающей процедуры сохраняется до двух лет (а не на 3-6 месяцев). Потому что в Age Clinic работают не просто с недостатками, а с их причинами.

Узнать больше о SMAS-лифтинге и записаться на процедуру безоперационной подтяжки на аппарате Ultraformer III (200 линий) по специальной цене 8’000 рублей можно по этой ссылке.

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