Не сдувайтесь! – Личное мнение
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Вот вчера вы наконец поняли, что больше всего портит настроение отражение в зеркале.
Морщины, обвислость щёк, второй подбородок и потерявшие упругость веки.
Фото: istockphoto.com
И ничего не сделаешь — возраст. Душа ещё поёт, а брыли кремом уже не убираются.
И что делать? К счастью, мы живём в 2023 году, когда современная косметология творит чудеса аппаратными средствами!
Не нужно даже ложиться под скальпель и по цене — вполне доступно.
В Age Clinic на Кутузовском делают быструю, безболезненную, безопасную и эффективную подтяжку лица — ультразвуковой SMAS-лифтинг с помощью Ultraformer III.
SMAS-лифтинг занимает всего минут 30-40. Не требует подготовки и анестезии, нет реабилитационного периода. Первый заметный результат — сразу, а эффект — можно сравнить с хирургической подтяжкой.
Посмотрите на фото — разве не чудо? Минус 5-10 лет за полчаса!
Цена на процедуру, кстати, не менее чудесная.
Сейчас в Age Clinic можно подтянуть веки, убрать малярные мешки или второй подбородок (1 зона на выбор) всего за 8’000 рублей. Воспользоваться таким предложением можно один раз. Советую не откладывать — сроки акции всё-таки ограничены.
Почему Age Clinic? Эта клиника входит в число лидеров по количеству использованных линий на Ultraformer III в России (1,5 млн в год).
В Age Clinic работают только профессионалы — врачи-косметологи с высшим медицинским образованием и опытом работы от 8 лет. Врачи Age Clinic индивидуально работают со всеми пациентками, абсолютно каждая гарантировано получает хороший, долговременный результат, соответствующий ожиданиям.
Неудивительно, что 87% пациенток становятся постоянными и обращаются потом только сюда. Неочевидная, но очень наглядная статистика, которая подтверждает эффективность омолаживающих процедур в этой клинике.
Эффект от омолаживающей процедуры сохраняется до двух лет (а не на 3-6 месяцев). Потому что в Age Clinic работают не просто с недостатками, а с их причинами.
Узнать больше о SMAS-лифтинге и записаться на процедуру безоперационной подтяжки на аппарате Ultraformer III (200 линий) по специальной цене 8’000 рублей можно по этой ссылке.
Реклама. ИП Минаичев П.Г.
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Источник: Лена Миро
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