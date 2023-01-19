“Мне очень тяжело”: дочь Алека Болдуина рассказала о своем самочувствии во время беременности

27-летняя дочь экс-возлюбленных Алека Болдуина и Ким Бейсингер Айрленд откровенно делится с подписчиками деталями самого важного жизненного периода. Модель ждет первенца от своего бойфренда-музыканта RAC (настоящее имя — Андре Аллен Анжос). Накануне она вышла на связь в социальных сетях и пожаловалась поклонникам на то, что беременность протекает совсем не так, как она ожидала.

Я недооценила, как сильно беременность отразится на моем разуме и теле, – призналась она, подчеркнув, что “изо всех сил пытается адаптироваться” к новым “телесным ощущениям”, включая “боли и ломоту”.

Айрленд назвала себя “гоблином”, которого постоянно тошнит. Кроме того, она отметила, что беременность влияет и на ее ментальное здоровье.

Я чувствую, что жизнь проходит мимо, а моя карьера еще даже не началась.

Модель призналась, что чувствует себя одиноко, просматривая социальные сети и наблюдая, как ее приятели “наряжаются для мероприятий, пьют коктейли, работают на съемках, учатся”.

Еще тяжелее наблюдать, как некоторые из твоих друзей исчезают или, того хуже, больше не знают, как к тебе относиться, – продолжила она. – Особенно когда ты был для них исключительно собутыльником. А еще тяжелее, когда у твоих близких друзей происходит в жизни нечто значительное, а ты даже не знаешь, как на это реагировать.

Айрленд предупредила поклонников, что опубликовала свои мысли не ради сочувствия. Она надеется, что ее опыт поможет и другим будущим мамам пережить непростые и ответственные времена.

О том, что Айрленд беременна девочкой, она сообщила в канун Нового года. В апреле 2022-го девушка стала гостьей ток-шоу Джады Пинкетт-Смит, где открыто рассказала о своих ментальных проблемах — РПП и зависимостях.

Айрленд — единственная дочь Ким Бейсингер и Алека Болдуина, которые познакомились на съемках фильма “Привычка жениться”. Кинозвезды были в браке с 1993 по 2002 год. У Бейсингер детей больше нет, а вот Болдуин растит еще семерых чад от нынешней супруги Хиларии.

Бойфренд Айрленд RAC