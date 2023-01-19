“Я должна была защитить своих детей” – Памела Андерсон рассказала о домашнем насилии и болезненном разводе с Томми Ли

Издание People опубликовало фрагмент из грядущих мемуаров актрисы и модели Памелы Андерсон. Книга “С любовью, Памела” выйдет 31 января. В произведении Памела рассказала о домашнем насилии и последовавшем за ним тяжелом разводе с рокером Томми Ли. По словам актрисы, несмотря на все, отношения с музыкантом — это “единственный раз, когда она по-настоящему любила”.

Памела Андерсон и Томми Ли поженились в 1995 году. После свадьбы их начали преследовать папарацци. Затем из сейфа в гараже пары были похищены личные фотографии, а также интимное видео, которое моментально попало в сеть. Удалить его так и не удалось.

Это разрушило жизни, начиная с наших отношений. Это непростительно. Люди до сих пор думают, что могут извлечь выгоду из такого ужасного поступка, — вспомнила актриса.

По словам Памелы, все это повлияло на их отношения не лучшим образом. Ночью в 1998 году между Томми и Памелой произошла серьезная ссора. Во время конфликта музыкант поднял на актрису руку. В этот момент Памела держала на руках их семимесячного младшего сына Дилана, а старший сын Брэндон играл рядом.

Томми оторвал от меня Брэндона и швырнул меня и Дилана в стену, — сказала она, добавив, что Ли вывихнул ей руку.

Андерсон позвонила по номеру 911, и Томми Ли был арестован. Он отсидел в тюрьме полгода. После этого отношения пары стали еще хуже. Через некоторое время Памела разорвала отношения с Томми Ли, хотя для нее это решение было непростым.

Развод с Томми был самым тяжелым, самым трудным моментом моей жизни. Я была подавлена. Я не могла поверить, что человек, которого я любила больше всего, был способен на то, что произошло той ночью. Мы оба были опустошены, но я должна была защитить своих детей.

Вместе с мемуарами 31 января на Netflix выйдет документальный фильм о жизни и карьере Памелы Андерсон под названием “Памела: История любви”.

Кадр из сериала “Пэм и Томми”Кадр из сериала “Пэм и Томми”