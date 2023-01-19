 

“Я должна была защитить своих детей” – Памела Андерсон рассказала о домашнем насилии и болезненном разводе с Томми Ли

19.01.2023, 11:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Издание People опубликовало фрагмент из грядущих мемуаров актрисы и модели Памелы Андерсон. Книга “С любовью, Памела” выйдет 31 января. В произведении Памела рассказала о домашнем насилии и последовавшем за ним тяжелом разводе с рокером Томми Ли. По словам актрисы, несмотря на все, отношения с музыкантом — это “единственный раз, когда она по-настоящему любила”.

Памела Андерсон и Томми Ли поженились в 1995 году. После свадьбы их начали преследовать папарацци. Затем из сейфа в гараже пары были похищены личные фотографии, а также интимное видео, которое моментально попало в сеть. Удалить его так и не удалось.

Это разрушило жизни, начиная с наших отношений. Это непростительно. Люди до сих пор думают, что могут извлечь выгоду из такого ужасного поступка, — вспомнила актриса.

По словам Памелы, все это повлияло на их отношения не лучшим образом. Ночью в 1998 году между Томми и Памелой произошла серьезная ссора. Во время конфликта музыкант поднял на актрису руку. В этот момент Памела держала на руках их семимесячного младшего сына Дилана, а старший сын Брэндон играл рядом.

Томми оторвал от меня Брэндона и швырнул меня и Дилана в стену, — сказала она, добавив, что Ли вывихнул ей руку.

Андерсон позвонила по номеру 911, и Томми Ли был арестован. Он отсидел в тюрьме полгода. После этого отношения пары стали еще хуже. Через некоторое время Памела разорвала отношения с Томми Ли, хотя для нее это решение было непростым.

Развод с Томми был самым тяжелым, самым трудным моментом моей жизни. Я была подавлена. Я не могла поверить, что человек, которого я любила больше всего, был способен на то, что произошло той ночью. Мы оба были опустошены, но я должна была защитить своих детей.

Вместе с мемуарами 31 января на Netflix выйдет документальный фильм о жизни и карьере Памелы Андерсон под названием “Памела: История любви”.

Кадр из сериала “Пэм и Томми”Кадр из сериала “Пэм и Томми”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.10.22 / Мнение: 21 век наступил. Не у всех

20.06.21 / Заместитель министра государственной безопасности Китая Дун Цзинвэй бежал в США и передал администрации Байдена информацию об Уханьском институте вирусологии

20.12.21 / Она не такая! – Личное мнение

15.07.21 / Скандалы: «Прогрессу» дали срок

22.04.22 / Кто придумал, чтоб как раз торчал средь ванной унитаз?

02.11.22 / Звезда сериала “Клон” Карла Диас выходит замуж: фото с помолвки

31.08.22 / Выглядит легкой и объемной: 10 идей модной и современной стрижки Fluffy для коротких волос

18.05.21 / Без контроля над космическими вооружениями, война в космическом пространстве между Китаем, Россией и США «неизбежна» и может привести к ядерному конфликту

10.09.21 / Австралийские фермеры напуганы феноменом увечья скота и обвиняют в этом НЛО

15.11.22 / Все закончено: получившего удар под дых 77-летнего Михалкова похоронили на чужбине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика