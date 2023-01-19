Мнение: Две партии

Страны НАТО сейчас ведут согласования по поводу поставок Украине танков. Первыми стали британцы, приняв решение об отправке небольшой партии «Челленджеров», однако основной интерес вызывает позиция и решение Германии, так как именно она дать добро на отправку основного европейского танка «Леопард».

Немцы пока мнутся, но уже сформирована позиция: мы отправим, если отправят и другие. В частности, американские «Абрамсы». Кстати, США перебрасывают в Европу на восточный фланг все больше и больше бронетехники, в том числе и танки. Так что чисто логистически, если США примут решение о поставках бронетехники – она уже почти тут. Тогда и немцам деваться будет некуда.

Суть всех приготовлений очевидна – Украина готовится к наступлению. Вопрос лишь в силе этого наступления, которое может быть подкреплено мощным ударным кулаком. Отсюда и столкновение двух основных позиций на Западе: одна позиция требует медленного и не катастрофического поражения Кремля, вторая позиция – поражение России должно быть быстрым и разгромным. Германия выступает за первый подход, Великобритания – за второй.

В России пытаются представить эту борьбу как борьбу некой партии мира с партией войны, но на самом деле это две партии войны, причем войны до победного конца. Вопрос лишь в критериях этой победы.

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