 

Армия Индии получит автоматы Калашникова местного производства уже в марте

19.01.2023, 11:26, Разное
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Индия при поддержке РФ начала массовое производство культовых автоматов Калашникова на заводе, построенном в штате Уттар-Прадеш. Командующий Вооружёнными силами Индии недавно заявил в этой связи, что армия получит первую партию новых автоматов AK-203 уже к марту этого года, пишет WION.


AP

В рамках партнёрской программы при участии РФ на заводе Korwa Ordnance Factory, построенном в Амети (штат Уттар-Прадеш), Индия запустила производство культовых автоматов Калашникова. Первая партия автоматов модели АК-203 (калибра 7,62 мм) уже в ближайшие месяцы поступит на вооружение индийской армии, пишет WION. Кроме того, допускается возможность экспорта этого оружия в третьи страны.

«С запуском серийного производства автоматов Калашникова АК-203 на вооружение для оборонных и правоохранительных органов Индии начнёт поступать качественное, удобное и современное стрелковое оружие», — заявил в этой связи генеральный директор российской корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Для запуска этого производства было создано совместное российско-индийское предприятие под названием Indo-Russian Rifles Private Limited. Эта компания, зарегистрированная и располагающаяся в Индии, является совместным предприятием, созданным при участии «Росонборонэкспорта», концерна «Калашников» (оба являются дочерними компаниями «Ростеха») и Управления артиллерийских заводов (OFB), поясняется в статье.

Деятельность российско-индийского совместного предприятия будет сосредоточена на том, чтобы обеспечить 100%-ную местную локализацию производства автоматов АК-203 для Индии на территории страны, в рамках политики правительства по развитию местного производства, пишет WION.

Как рассказал генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, мощности нового завода в Амети «позволяют полностью вооружить личный состав и других правоохранительных органов Индии автоматами АК-203, которые благодаря своей высокой технологичности подходят для использования различными операторами».

Кроме того, данное совместное предприятие сможет в будущем экспортировать свою продукцию в третьи страны, говорится в статье. Индия стала первой страной, начавшей производить на своей территории автоматы серии АК-200 всемирно известного российского бренда, отмечает WION.

Командующий Вооружёнными силами Индии недавно заявил, что армия получит первую партию автоматов AK203 уже к марту 2023 года. В соответствии с заключённым между Россией и Индией контрактом, в течение десяти лет будет изготовлено около 600 тыс. автоматов, из которых 75 тыс. планируется выпустить за ближайшие 32 месяца, пишет WION.


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