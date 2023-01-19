Гибридный траур

В Красноярске подняли, порвали, заменили и в итоге приспустили самый большой флаг России.

В Красноярском крае — гибридный траур. Официально никто его не объявлял, но самый большой российский государственный флаг — а он гордо реет именно над Красноярском — приспущен. Разумеется, поводов печалиться хватает, и за такую чуткость можно было бы испытывать к краевой власти лишь тихие благодарные чувства, однако штука в том, что в ней самой царят совершенно иные умонастроения — не погребальные и далекие от мрачности. Так что же, в рядах красноярского чиновничества затесались скрытые бунтари? Якобинцы под прикрытием? Пятая колонна шестой палаты? Или так сам Господь управил, чтобы самый большой флаг в РФ был приспущен?

Перманентному трауру, наступившему явочным порядком (ну а чего его объявлять, чего говорить, кому тут что не ясно?) предшествовали следующие события. На самой высокой точке в Красноярске этой зимой установили самый высокий в стране (по оценке губернатора Александра Усса) флагшток и 28 декабря подняли огромный (33 х 22 метра и 84 кг) флаг России. На церемонии — все первые лица края и города. И дети. Осененных всем самым большим и патриотическим, их тут же посвятили в ряды «Движения первых» (новая объединенная пионерия и комсомолия).

Усса стоит процитировать.

ЦИТАТААлександр Усс:

«Самый высокий флагшток в РФ — ровно 100 метров — установлен на Николаевской сопке. В Красноярске наш триколор будет виден практически отовсюду — и днем и ночью. Мы многое делаем, чтобы подчеркнуть красоту уникальных мест краевой столицы, прославить их в национальном масштабе. На Дрокинской горе стоит самый большой в РФ поклонный крест, на Торгашинский хребет ведет самая длинная лестница. А новогодней елке на Татышевом нет равных по высоте».

28 декабря. Губернатор Усс и флаг. Фото: администрация Красноярского края

Ну и далее там то, что всем тут живущим хорошо знакомо: про «новые свершения во славу Отчизны» и т.п.

Виден флаг, положим, далеко не отовсюду, а в смог, обычный для города, флага не видно почти ниоткуда; в режиме неблагоприятных метеоусловий (для Красноярска это безветрие), называемого горожанами режимом черного неба, здесь как раз встретили Новый год и прожили первые его дни, флаг если и различая, то смутно.

Однако анамнез Уссом отражен верно: комплексы насчет того, что «размер имеет значение» (кто бы спорил) — давние. Застарелые.

Тренировались десятилетиями на елках, наращивая их железные каркасы последовательно, и если вдруг обнаруживалось, что в тоже понтующихся Чечне или Екатеринбурге в небо взметались достоинства еще крупней, чем наше, красноярские чиновники все равно объявляли (это же для внутреннего потребления, кто проверит), что у нас — самый большой. Красный-прекрасный яр. В конце концов, само имя города отсылает к Яриле — прежнему богу плодородия, отвечающему и за физическую любовь; красный яр — это сексуальный жар, похоть, либидо Фрейда, эрос Платона.

И на следующий год елку устанавливали еще выше. Чтоб заведомо больше всех. Когда зажигали эти ритуальные наряженные елки, в соседних домах гасло электричество.

Потом объявляли, что у нас уже самая высокая (кто-то ошибочно писал «длинная») не только в России, но во всей Евразии. В мире… Где-то в середине нулевых нашли выше лишь в Бразилии, но это не считается — кто верит в реальность Бразилии? Наверное, уже пора заявлять о лидерстве в галактике. (Единственное, что грело — всегда, во все года, сколько помню, — на елке звезда. В отличие от других сибирских и российских городов, где звезда советская, в Красноярске всегда — восьмиконечная, Вифлеемская. Ну или для нас, пока язычников, — Сварога. Она же воровская — та, что отрицалово набивает на ключицах и коленях. Она всем светит.)

А в начале 2019-го на Дрокинской горе (это у главного въезда в город) поставили крест. 47 метров. Само собой, на 9 метров выше самого знаменитого креста — Сына человеческого с распростертыми руками на горе Корковадо в Рио, в той самой фантастической Бразилии.

Фото: dela.ru

Немного подумав, убрали из-под креста давнюю, нанесенную прямо на землю надпись «Россия», поскольку крест, задуманный как поклонный, выглядел на невысокой горке, подписанной как «Россия», крестом могильным. Ночью он светится.

Как раз в Красноярск прилетал Путин, и он этого пейзажа не миновал бы. Не много ли взяли на себя местные власти? От греха подальше «Россию» решили перекопать, новая искренность не удалась. (Сейчас не вторая ли попытка той искренности?) И теперь это просто могила исполина. Надо заметить, в Сибири раньше великанов хватало. Значит, и в их захоронениях не должно быть недостатка. Гигантов встречали еще относительно недавно — даже не по историческим меркам, человеческим.

Ну и прочие «проекты» в том же духе. Не только власть отличалась, сам местный народ.

Символ красноярского духа — это пирамида, выстроенная из 23 тысяч банок тушенки студентами. Они хотели прославить свой город и попасть в книгу рекордов. У них получилось.

«Птицы должны гордиться, когда пролетают над Красноярском», — говорил один бывший мэр.

Но вернемся к самому высокому штырю — простите, флагштоку. Народ теперь пошел грамотный, умеющий гуглить, и миф продержался всего ничего. Губернатор не успел принять в пионеры, как уже зароптали: в Санкт-Петербурге стоит флагшток в 105 метров. И пишут, что начали устанавливать еще и 175-метровый.

Разбираться с фрондой в народе поручили, судя по развитию сюжета, юной замруководителя администрации губернатора Юлии Верхушиной. Она в основном и отвечает за пугающие своей иррациональностью сюрреалистичные инициативы власти последнего времени (вроде самых длинных лестниц из пустоты в пустоту).

Та умело перевела стрелки, заявив: зато у нас самый большой триколор. И «вообще красиво».

Помимо того, в СПб. на такой высоте не государственный флаг, а «зенитовский», самый же высокий флагшток с государственным флагом — лишь 73,5 метра. В Грозном. А у нас — 100 метров!

Юлия Верхушина. Фото: pnkk.ru

На официальном портале добавили: в Москве на Поклонной горе флагшток и вовсе 50 м.

К тому же, заключила Верхушина, флагшток в Красноярске расположен на сопке высотой в 505 метров, что фактически означает высоту развевающегося флага в 605 метров. (Да, а еще можно мерить от уровня моря.)

Верхушина, да и официальные релизы всячески подчеркивали «сложность инженерной задачи» и «фундаментальность» ее решения — дескать, конструкция спроектирована по современной технологии, с учетом непростой сибирской погоды.

Самый большой государственный флаг меж тем треснул и порвался уже через полторы недели. Ветер, видимо. Ветерок — поскольку ничего серьезного в реальности и близко не было, никаких штормов-ураганов. 6 января флаг еще был на месте; 7-го, в Рождество, — уже нет. Сняли.

Деньги на ветер, овеществленная метафора. «Надо было деревянный делать», — откликнулся народ.

Верхушина списала повреждение флага на лопасти неизвестного квадрокоптера, однако полиция, изучив записи видеокамер, вскоре опровергла это интересное умозаключение. 13 января Верхушина сообщила — не могу не процитировать полностью это #аналоговнет.

ЦИТАТА

Юлия Верхушина:

«Сегодня мы вывешиваем флаг. Специалисты будут наблюдать за полотном и фиксировать изменения в его целостности. Аналогов такому объекту в РФ нет, поэтому это весьма нетривиальная задача для производителей полотен. Задача сложная, но решаемая. Флаг на Николаевской Сопке обязательно будет развиваться (так в оригинале. — А. Т.), радуя горожан и гостей города. P.S. Сегодня ветер сильный, поэтому флаг поднят не до самой верхней точки».

Изумленный город действительно наблюдает с тех пор приспущенный (почти до середины флагштока) государственный флаг. Или приподнятый?

«Ждут балета», — откликнулся народ.

Или это бессознательное тяготение от жизни, полной разочарований и горя, к небытию?

Орфографическую ошибку Верхушина позже поправила, но вот остальное — что происходит с российским флагом… Это не то чтобы изумляет, ведь мы видим, как, например, обращаются власти с Конституцией России. Почему с флагом должно быть иначе? И все же некоторая оторопь присутствует, поскольку эти же люди запрещают нам ковыряться в носу. За публичное осквернение георгиевской ленты теперь грозят гигантские штрафы и тюремные сроки. А тут такое с флагом государства.

Усилия Верхушиной поддержал ее патрон — глава администрации губернатора и первый замгубернатора Сергей Пономаренко, опубликовав видео приспущенного флага и написав: «Всем ветрам и врагам назло». Емко, но каким врагам назло этот траур и почему у госвласти теперь и ветер во врагах, если ветер — единственная отрада местного народа: только он разгоняет смог, видимые и осязаемые плоды хозяйствования краевого чиновничества?

Фото: dela.ru

Все это добрые по-своему и, возможно, не очень глупые люди, но — ни украсть, ни посторожить. Либо сломают, либо потеряют. Ни богу свечка, ни черту кочерга. И кошку бы им на три дня не доверил.

Судите сами. В администрации края поясняют: «Флагшток изготовлен в Ленинградской области. […] Электрический спуско-подъемный механизм легко поднимает флаг на заданную высоту, а установленный анемометр автоматически регулирует высоту поднятия флага в зависимости от погодных условий».

Вот и Верхушина утверждает, что автоматика не даст поднять полотнище выше, пока ветер не стихнет.

То есть то, что в СПб. делали для футбольного клуба, для коммерческих проектов, в Красноярске решили применить для госсимволики.

Но государственные флаги существуют не для того, чтобы их автоматически приспускало в зависимости от погоды, по воле ветра.

Теперь государственный флаг над седьмой частью РФ будет подниматься только в режиме черного неба, когда ветра над Красноярском нет? Но в эти дни его, собственно, будет не видно. То есть две опции: смог и отсутствие флага или ветер и траур с флагом приспущенным? Знамесносцы.

Настала пора метафор и их материализации, берегите себя.

Алексей Тарасов, обозреватель

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