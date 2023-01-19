 

В Екатеринбурге загорелась нелегальная свалка

19.01.2023, 11:00, Разное
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В Екатеринбурге в ночь на 19 января на улице Черняховского загорелась свалка с бытовым мусором. Как сообщает URA.RU, площадь пожара составляет порядка 500 квадратных метров.

Пожар уже локализован. Тушение осложняется тем, что рядом нет источников воды, пожарные подвозят ее в цистернах. По данным “Царьграда”, пока не установлено, кому принадлежит территория свалки.


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