В Екатеринбурге загорелась нелегальная свалка
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В Екатеринбурге в ночь на 19 января на улице Черняховского загорелась свалка с бытовым мусором. Как сообщает URA.RU, площадь пожара составляет порядка 500 квадратных метров.
Пожар уже локализован. Тушение осложняется тем, что рядом нет источников воды, пожарные подвозят ее в цистернах. По данным “Царьграда”, пока не установлено, кому принадлежит территория свалки.
Смотреть комментарии → Комментариев нет