Депутат Госдумы Терюшков назвал YouTube военным информационным ресурсом США

Западные соцсети были созданы с целью пропаганды, манипуляций и слежки. Таким мнением поделился депутат Государственной думы РФ, член Комитета по физической культуре и спорту Роман Терюшков.

«YouTube и другие сети создавались под конкретную цель — пропаганда, манипуляции и слежка. Администраторы расположены в «Точке ноль» правильного пятиугольника Пентагона», — заявил политик.

Депутат добавил, что западные соцсети являются военными информационными ресурсами, возможность которых нельзя недооценивать. Он уверен, что по этой причине необходимо блокировать такие сервисы.

«Воспринимать военные информационные ресурсы как забаву и средство для поддержки малого бизнеса могут разве что жены олигархов и начинающие блогеры. Национальная же безопасность РФ предполагает полную блокировку данных ресурсов и введение строгой ответственности за использование в обход запрета», — подытожил Терюшков.

Ранее предприниматель Евгений Пригожин предрек возможную блокировку YouTube в России. Бизнесмен напомнил, что на этот случай существует множество отечественных аналогов, которые смогут почти безболезненно заменить американский видеохостинг. Среди таких, например, «ВКонтакте» и RuTube.