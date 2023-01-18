 

“Осталось не так много времени”: состояние пропавшей Пьехи перестало быть секретом

18.01.2023, 22:25, Разное
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85-летняя Эдита Пьеха пропала с экранов. Певица спокойно живет под Санкт-Петербургом. Ее иногда навещают родственники, реже – внук Стас Пьеха. Из-за плотного графика артист не находит времени на поездку к бабушке. В недавнем интервью он признался, что вскоре планирует навестить знаменитую родственницу.

Стас рассказал, что Эдита Станиславовна прошла обследования, после которых она чувствует себя лучше. Так состояние пожилой артистки перестало быть секретом. Певец отметил, что свиной грипп, который бушевал в конце 2022 года, миновал Пьеху, поэтому ее здоровье не ухудшилось.

Скорую встречу с Эдитой Станиславовной Стас считает необходимой. “Годы идут времени [осталось], может быть, не так много, как кажется”, – сказал 42-летний артист. Он хочет поддержать бабушку и настроить ее на позитивную волну. По словам певца, семья старается делать все, чтобы жизнь Пьехи была комфортной.

О проблемах со здоровьем у Эдиты Пьехи сообщалось ранее. По данным ряда изданий, артистка с трудом передвигается после проведенной на суставах операции. Хирургическое вмешательство было необходимо из-за травм, которые получила певица во время прогулки.


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