Корейский певец Шуга из BTS стал глобальным амбассадором Valentino

Корейские исполнители продолжают уверенно покорять мир моды. На днях Чимин из BTS стал глобальным амбассадором Dior, а чуть позже стало известно, что другой участник бойз-бенда Шуга был выбран официальным послом Valentino.

Амбассадором марки звезду лично назначил креативный директор модного дома Пьерпаоло Пиччоли. В интервью WWD он назвал участника BTS “многогранным художником” и артистом, который может “идеально воплотить все концепты Valentino”. Музыкант уже успел сняться в рекламной кампании журнала GQ для модного дома.

Однако этим его сотрудничество с брендом не ограничилось. Шуга также стал лицом новой рекламной съемки инициативы Valentino — DI. VA.. Она посвящена молодым амбассадорам модного дома. Название расшифровывается как Different Values (различные ценности). В будущем музыкант планирует принять участие и в рекламной кампании Maison Valentino Essentials, демонстрирующей основные модели мужской одежды бренда.

Valentino запустили проект DI. VA. в мае 2022 года. Первым амбассадором инициативы стал автогонщик “Формулы-1” Льюис Хэмилтон. В сентябре модный дом привлек к работе популярного певца и мужа актрисы Рэйни Ян — Ли Хао. Это назначение ознаменовало выход Valentino на китайский рынок.