 

“Она замечательная”: Донателла Версаче о дружбе с Бритни Спирс

18.01.2023, 21:37, Разное
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Донателла Версаче ясно дала понять, к какому лагерю принадлежит. 67-летняя модная легенда стала гостьей нового выпуска авторского подкаста Эмили Ратажковски “High Low”, где рассказала о своей дружбе с Бритни Спирс, у которой недавно случился публичный маниакальный приступ. Версаче с ностальгией вспомнила громкую свадьбу подруги и ее возлюбленного Сэма Асгари.

Было удивительно видеть Бритни такой раскрепощенной, такой свободной, – сказала дизайнер, отметив, что бракосочетание было “очень камерным и красивым”. 

Также Донателла коротко рассказала историю их знакомства и дружбы.

Думаю, я была первым дизайнером, которого она встретила в своей жизни, – призналась Версаче. – Она приехала в Милан, ей было лет 20, может, 21 год… Она была на пике своей карьеры, но оставалась такой скромной. Во время примерок она делала все, что требуется, никогда не отказывала. Она замечательная.

Даже к алтарю Бритни шла в свадебном платье, которое подруга Донателла сшила для нее на заказ. На его создание ушло более 700 часов. К слову, Версаче приложила руку ко всем нарядам невесты, которые она сменила в тот вечер.


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