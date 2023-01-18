Пользователи Apple TV вынуждены приобрести iPhone

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18.01.2023, 19:00, Разное
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Пользователи сетевых сервисов сообщили, что после обновления до последней версии они не могут продолжать пользоваться телевизионной приставкой Apple TV. Об этом пишет XDA Developers.

Пользователи сетевых сервисов сообщили, что после обновления до последней версии они не могут продолжать пользоваться телевизионной приставкой Apple TV. Об этом пишет XDA Developers.

Последнее обновление tvOS для Apple TV сделало обязательным принятие пользователями новых условий использования iCloud. Сделать это может только другое устройство с iOS 16 или iPadOS 16. Владельцы приставок без планшета, смартфона Apple или с установленной на устройстве последней версией ОС не могут пользоваться Apple TV.

Один из пользователей прокомментировал сообщение с жалобой и сообщил, что Apple предоставила ему способ продолжать пользоваться приставкой даже без iPhone.


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