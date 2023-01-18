 

Актера Джереми Реннера выписали из больницы после серьезных травм

18.01.2023, 14:35, Разное
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Отличные новости от Джереми Реннера! После предновогоднего инцидента с ретраком, в котором тот нешуточно пострадал, 52-летний актер, наконец, выписался из больницы и вернулся домой. 

Несмотря на затуманенный мозг на фоне выздоровления, я бы с удовольствием посмотрел 201-ю серию “Мэра Кингстауна” со своей семьей дома, – написал он в социальных сетях. 

Отметим, что 52-летие, впрочем, как и Новый год, актер отметил на больничной койке в отделении интенсивной терапии. Невзирая на тяжелое состояние, он несколько раз выходил на связь с подписчиками в социальных сетях,

Джереми Реннер пострадал в преддверии Нового года во время расчистки снега у своего дома в штате Невада. Для уборки Реннер использовал автоматизированный ретрак для подготовки горнолыжных трасс. По досадной случайности актер попал под колеса, получив травму грудной клетки и другие весьма серьезные повреждения.

Напомним, что Джереми Реннер наиболее известен ролями в фильмах “Эволюция Борна”, “Ветреная река”, “Город воров”, “Повелитель бури”, “Мстители” и других лентах. За свою карьеру актер был номинирован на премии “Оскар”, “Золотой глобус” и BAFTA.


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