Короткие прически для женщин старше 70 лет в очках: лучшие тренды года, которые помогут выглядеть моложе

Короткие прически являются отличным выбором для представительниц прекрасного пола старшего поколения, поскольку они являются красивыми, практичными и омолаживающими. Рассмотрите тренды нынешнего года, которые соответствуют всем критериям самого удачного выбора для дам в очках.

Пикси на тонкие волосы

Замечательная прическа для редеющих волос. Она держит форму, легка в уходе, не нуждается в укладке. Челка позволяет спрятать морщинки на лбу, очки гармонично вписываются в общую концепцию. Цвет волос не имеет никакого значения, поскольку такая стрижка смотрится стильно и элегантно при любом оттенке.

Пикси-боб с челкой

Отличный выбор для тех дам, которые не готовы к чрезмерно короткой длине. Стрижка поможет вам продемонстрировать красоту волос, поскольку она визуально добавит недостающего объема. Пышная шапочка сверху и снятая длина в нижней части смотрится очень стильно и экстравагантно.

Многослойная прическа пикси

Очень удачный выбор для обладательниц утонченного лица, поскольку множество слоев дает возможность визуально воспринимать форму лица более круглой. Если же лицо круглое или квадратное, такой вариант также подойдет, поскольку на макушке волосы длиннее, что позволяет визуально сузить лицо и сделать выше рост. Челка закроет морщинки на лбу, оригинально оформленные боковые зоны удачно обрамят лицо.

Короткая стрижка пикси

Стильная и практичная прическа, которая подойдет любому типу волос и форме лица. Она замечательно смотрится при любом цвете, это касается и седины. Вы не можете добавить понравившийся вам оттенок или оставить цвет естественным.

Кудрявый боб

Элегантность образа будет обеспечена, если вы выберете этот вариант. Отличная прическа для тех дам, которые хотят оставить почти что среднюю длину. Укладка не является необходимой, вьющиеся от природы волосы сразу после просушивания создадут замечательную форму, а прямые можно легко завить при помощи бигуди или плойки.

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Мелкослойный боб с челкой

Также очень стильная прическа, которая подойдет представительницам прекрасного пола постарше. Волосы выглядят просто потрясающе при любом цвете, в том числе и с проседью или сединой. Благодаря оригинальной технике стрижки, прическа выглядит объемной.

Французский боб

Модная и стильная прическа, которая особенно подойдет обладательницам маленького утонченного лица. Ровный срез и ровная челка делают образ эффектным и экстравагантным, с очками это выглядит просто очаровательно. Подберите правильную одежду, ваш образ станет целостным и завершенным, наделенным шармом, эффектностью и креативностью.

Каре

Одна из самых популярных причесок на все времена. Каре снова в тренде, поэтому вы можете выбрать именно эту модель прически. Ровный нижний срез и челка помогут создать замечательную форму, которая будет устойчивой на протяжении дня даже без длительной укладки. Прическа однозначно обладает омолаживающим эффектом, поскольку в ней присутствует челка, а также вы сами можете выбрать форму среза. Речь идет о ровном или с удлинением к лицу, который поможет вам моделировать лицо, а также отвести внимание от второго подбородка (за счет удлиненных боковых прядей).

Элегантная многослойная стрижка

Мини-каскад, который выглядит просто потрясающе. Многослойность дает возможность добавить объема, каждая прядь занимает свое место, челка выбирается произвольно, но в любом случае смотрится восхитительно. Вы можете предпочесть челку-шторку, боковой пробор, прямую и т. д. Кончики волос можно немного завить по направлению от лица. Не менее привлекательно смотрятся и прямые волосы, поэтому их обладательницам легко можно обойтись без укладки.