Начало, середина, конец года, в чем повезет, в чем не очень: развернутый астрологический прогноз на 2023 для всех знаков зодиака

В какой сфере вы добьетесь наибольшего прогресса в этом году? В чем вам повезет больше всего? Любовь, отношения, карьера – о том, что ждет представителей разных знаков зодиака в 2023 году, в подробном гороскопе!

Овен

Новый год, новый вы! В вашей жизни начинается совершенно новый этап. а потому первая половина наступившего года будет в первую очередь сосредоточена на том, чтобы вы переосмыслили, кто вы есть на самом деле.

Оставьте прошлое в прошлом и совершенствуйте все в себе: от внешности и чувства стиля до того, как вы зарабатываете на жизнь.

Сохраняйте непредвзятость в отношении вероятных вариантов трудоустройства, одним из которых может быть путешествие или переезд. Вы испытаете острую необходимость следовать своим желаниям, начиная с июля.

Вам следует тщательно пересмотреть отношения с людьми, чтобы создать пространство для себя, чтобы процветать. Замечательно жертвовать собой ради самых близких или вашей команды, однако вы не должны делать это за счет собственных устремлений и целей.

Вам повезет в: самостоятельной деятельности, деньгах и работе.

Вам предстоит: залечить раны, которые оставило прошлое, установить здоровые границы во взаимоотношениях с людьми.

Телец

Изменения – это единственное, что продолжит оставаться для вас неизменным в течение всего 2023 года. И это при всей той стабильности, которой славится ваш знак.

Вам придется принять перемены. Для этого в первые несколько месяцев наступившего года вы должны бросить себе вызов и отпустить те отношения и жизненные обстоятельства, которые перестали служить вашим интересам.

Если вы заметили, что темп вашей карьеры снизился за последние годы, вам следует подготовиться к весеннему профессиональному повышению. Вполне возможно, что вы получите неожиданную поддержку, которая откроет перед вами новые двери. 2023 год будет гонкой, больше напоминающей марафон, чем спринт.

Вам повезет в: разумном риске.

Вам предстоит: обуздать свои порывы, отпустить людей и вещи, которые сыграли свою роль в вашей жизни.

Близнецы

Лидерство будет необходимо в 2023 году, но вам не следует думать о кратчайшем пути к успеху. Вам нужно будет приложить определенные усилия – и не сдаваться на протяжении следующих двух лет – у вас появится возможность зарекомендовать себя как крупный предприниматель или эксперт в своей области.

Вам нужна дополнительная подготовка? Начните действовать прямо сейчас – и вы добьетесь головокружительного успеха. Открыть двери, которые прежде вам не поддавались, помогут близкие друзья.

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Звезды говорят: сейчас вы готовы начать новую главу. Настало время принять решение о том, на чем именно вы будете сосредоточены на протяжении следующего десятилетия своей жизни. Сохраняйте любопытство и оставайтесь скромным. И не забывайте, что важные уроки могут прийти к вам самым неожиданным образом.

Вам повезет с: творческими и духовными занятиями.

Вам предстоит: проверить терпение в отношении вашего карьерного роста, отпустить прошлое.

Рак

Вам не следует пытаться скрывать свое истинное лицо. В конце концов, вам придется продемонстрировать себя людям. В 2023 году вы взрослеете и становитесь тем человеком, которым должны были быть. Но при этом вам следует помнить, что нет абсолютно никакой необходимости оставаться в центре внимания, если в действительности вам это не нужно.

2023 и 2024 годы закладывают основу для медленного, но верного пути к реализации ваших мечтаний. С июля 2023-го поддержание здорового баланса между вашей личной жизнью и профессиональной деятельностью может потребовать дополнительных усилий и переговоров.

Вам пора дистанцироваться от роли матери Терезы – и начать устанавливать здоровые, но весьма строгие и четкие границы.

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Из-за этого вы можете обнаружить, что вам нужно серьезно поработать над своим внутренним «я», потому что это может вызвать некоторые темные и старые страхи, связанные с отказом, доверием и принадлежностью.

Вам повезет с: карьерой, работой в команде.

Вам предстоит: путешествовать, достигать баланса между карьерой и личной жизнью.

Лев

У вас появится огромное желание раздвигать границы, так что поддайтесь ему и дайте волю своему духу исследователя. Вы разработали несколько фантастических идей, и, возможно, вы будете готовы воплотить некоторые из них уже в середине этого лета!

Вместо микроуправления вы должны сосредоточиться на преследовании своих собственных интересов, таких как начало нового хобби, размещение подкаста или что-то еще, что вас интересует.

В этом году особое внимание будет уделено приключениям. Собирайте чемоданы и отправляйтесь в путь – хоть в одиночестве, хоть с лучшим другом.

Вам повезет с: карьерой, путешествиями.

Вам предстоит: эмоциональное развитие, динамика отношений.

Дева

В наступившем году вы столкнетесь с тем, что вам требутся больше личного пространства. Важную роль в вашей жизни будет играть родственная душа. Вы должны уделять первоочередное внимание тому, чтобы проводить время с людьми и заниматься тем, что способствует вашему личному росту и развитию.

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Делайте больший упор на качество, чем на количество, независимо от того, касается ли это ваших личных отношений, профессиональных начинаний или общего жизненного опыта.

Учитывая, что путешествия, вероятно, будут для вас основным приоритетом в 2023 году, возможно, вы отправитесь в путешествие в экзотическое место – делать это звезды советуют с любимым человеком.

На протяжении всего 2023 года ваш разум, тело и душа будут в совершеннейшей гармонии. Если у вас болит спина, это может означать, что вы не растянулись как следует после тренировки, но также это может являться знаком того, что вы нуждаетесь в эмоциональной поддержке со стороны близких людей.

Вам повезет в: деньгах, близости, путешествиях.

Вам бросят вызов: жизненные обязательства, вопросы здоровья.

Весы

Ваши отношения с другими людьми будут в центре вашего внимания в течение всего 2023 года. Вам предстоит отыскать золотую середину между интересами тех, кто вас окружает, и вашими собственными потребностями.

Вы почувствуете значительный прилив энергии, если укрепите все в своей жизни, от своего физического «я» до ментальной стойкости и,ж конечно же, финансового благополучия.

В последние годы многие Весы проявили интерес к энергетической медицине, исцелению и духовной трансформации. В наступившем году вам следует овладеть искусством управления собственной жизненной энергией.

Вам повезет в: отношениях, деньгах.

Вам предстоит: оставаться организованным, устанавливать четкие границы.

Скорпион

В прошлом году многие представители этого знака зодиакального круга чувствовали себя невидимками. Вы были более загадочным, чем обычно. Звезды говорят: уже в июле 2023 года вы сумеете выбраться из этого кармического кокона.

Вы собираетесь показать всем, что они упускают! Однако, прежде чем оказаться в центре внимания, убедитесь, что у вас для этого есть все необходимое. Займитесь развитием своих талантов и навыков, улучшайте себя.

2023 год может стать поворотным моментом в ваших отношениях. Вторая половина текущего года подготавливает почву для этого. Не забывайте получать удовольствие: даже небольшое количество беззаботности может иметь огромное значение.

Вам повезет в: здоровой жизни, отношениях.

Вам предстоит: найти время для развлечений, домашних забот и близких.

Стрелец

Звезды говорят: в 2023 году вы сумеете влюбиться, и на этот раз не в человека, а в жизнь! Что же, вам будут обеспечены веселье и романтические каникулы.

Ваши усилия придерживаться диеты с большим содержанием растительной пищи и более здоровой пищей будут вознаграждены по достоинству, разумеется, только в том случае, если забота о своем теле станет вашим новым приоритетом.

В течение 2023 и 2024 годов вы можете ожидать, что в вашей семейной жизни все станет более серьезным и структурированным. Возможно, вы смените место жительства, приобретете дом, в вашей семье появятся новые члены, а родственники серебряного возраста потребуют ухода.

Ваше нестабильное финансовое положение, к которому вы уже начали привыкать, преподнесло вам многочисленные жизненные уроки и обнажило ограничивающие убеждения. В наступившем году вы наконец-то будете готовы перейти от состояния «пир или голод» к состоянию изобилия и процветания. В весенние и летние месяцы вы сможете познакомиться с тем, что будет в новой главе вашей жизни.

Вам повезет с: романтикой, здоровым образом жизни.

Вам будут бросать вызов: дом, семья.

Козерог

С 2008 года вы претерпевала тонкие, но весьма глубокие изменения, прокладывающие путь изнутри наружу. Весной и летом вы подойдете к концу этой трансформации, а весна и лето дадут вам представление о том, какой будет ваша новая жизнь.

Вы можете начать вкладывать свои деньги в дело, которое соответствует вашим моральным принципам, и стремиться оказывать большее влияние на мир своей работой.

Во второй половине года начинается романтический ренессанс, и доминирующей эмоцией становится любовь. Это также отличное время, чтобы обрести популярность.

Сейчас наибольшую ценность играют люди, с которыми вы общаетесь. Постарайтесь сохранять эти бесценные связи на всю оставшуюся жизнь, но также начните вращаться в новых кругах, где вы сможете встретить тех, кто поможет открыть для вас новые двери.

Вам повезет с: домом и семьей, романтикой.

Вам будут бросать вызов: общение, финансовый менеджмент.

Водолей

Звезды говорят: если вам кажется, что последние пару лет жизнь движется со скоростью улитки, будьте готовы к большим переменам. Также будьте осторожны со своими желаниями

С марта 2023 года ждите множество событий, которые кардинально переменят вашу жизнь. Есть вероятность, что в вашей жизни появятся новые люди, а также новые предложения о работе.

Вы можете воспринимать это как явный признак того, что вы добились значительного прогресса в своем личном развитии, независимо от того, примете ли вы их или нет.

Начиная с лета 2023 года особое внимание уделите важности дома и семьи, особенно ваших отношений с родственницами.

Вам повезет с: дружбой, домом и семьей.

Вам предстоит столкнуться с: управлением капиталом, доверием нужным людям.

Рыбы

Рыбы, последние два года стали для вас началом периода личного развития, поскольку вы исследовали новые направления и новые амбиции.

2023 год станет началом процесса воплощения этих открытий в жизнь. Согласно астрологическому прогнозу, в марте 2023 года вы сможете начать работу над грандиозным проектом и в течение следующих двух-трех лет сумеете достичь новых уровней лидерства и автономии.

Преследуйте свои интересы, одновременно терпеливо работая над повышением чувства собственного достоинства. Может появиться надежный и верный человек – в романтических отношениях или профессиональных начинаниях. С июля текущего года в вашу жизнь буду входить новые друзья, так же вы начнете обрастать весьма интересными связями с родственными душами.

Вам повезет в: деньгах, новых друзьях.

Вам предстоит: развить уверенность в себе, освободиться от ограничивающих убеждений.