 

Море слез: душещипательные кадры с похорон Инны Чуриковой

18.01.2023, 13:55, Разное
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В Храме Христа Спасителя началась церемония прощания с Народной артисткой СССР Инной Чуриковой. Корреспондент “Дни.ру” присутствует на панихиде.

Изначально планировалось, что гражданская панихида состоится в театре “Ленком”, где актриса служила с 1973 года. Но потом семья Чуриковой решила отказаться от того, чтобы выставлять гроб на сцене, поэтому траурную церемонию перенесли в Верхний храм Храма Христа Спасителя.

Панихиды здесь удостаиваются лишь избранные – Борис Ельцин и Мстислав Ростропович в апреле 2007 года, Галина Вишневская в декабре 2012-го, Станислав Говорухин в июне 2018-го…

Проститься с Инной Чуриковой пришли ее коллеги из театра “Ленком”, директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок, актер Сергей Гармаш, актриса Лия Ахеджакова… А перед началом панихиды с аналоя было оглашено послание родным покойницы от Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Гроб актрисы утопал в цветах. Ведь она была всенародной любимицей. На экране и в театре ей были подвластны и драматические, и комедийные роли.

4 января Инна Чурикова была госпитализирована в Боткинскую больницу из-за плохого самочувствия. Актриса умерла от остановки сердца 14 января в Боткинской больнице Москвы на 80-м году жизни. Похоронят ее на Новодевичьем кладбище.


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