Мнение: Обсидиан: расширитель мозга, который работает

Если раньше околоайтишники растили себе тульп, — воображаемых подруг, которые после определённой практики казались измождённому мозгу настоящими, — то теперь самые умные из них переключились на создание электронных собеседников по методу Цеттелькастен.

Краткая суть. В ХХ веке в Германии жил учёный Никлас Луман, социолог, который написал за свою жизнь 70 полноценных книг и 500 научных работ. Когда начали разбираться, почему герр Луман столь плодовит, выяснили, что всё дело в его системе гипертекстовой картотеки. Картотека называлась Цеттелькастен, «ящики для заметок» в переводе с немецкого, и состояла из шкафа с карточками, в котором одни карточки ссылались на другие. В эту картотеку Никлас Луман заносил все свои мысли и заметки, поэтому со временем картотека подобно чудовищу Франкенштейна ожила. Когда учёному хотелось обсудить, например, эпистемологию, он открывал нужный раздел картотеки, чтобы получить в лице бумажного Цеттелькастена умного собеседника с отличной памятью.

Метод рабочий и хорошо повторяемый — как, кстати, и метод Александра Любищева, советского биолога, которому тоже удалось необычайно много успеть. Весьма рекомендую «Эту странную жизнь» Даниила Гранина. Несколько лет назад я прочёл её по совету Глеба Архангельского, и время, потраченное на книгу, окупилось уже многократно.

Так вот, возвращаясь к Цеттелькастену. Делать бумажную картотеку в 2023 было бы чудачеством, так что последователи герра Лумана создают свои картотеки на компьютерах. Главная идея сохраняется: записываем туда всё подряд, а когда нужно — ворошим свои записи.

Несколько лет назад я уже предлагал вам завести технический дневник, чтобы не тратить время на повторное решение одинаковых проблем. Процитирую из того поста (ссылка):

Представьте: у вас возникла какая-то мелкая житейская проблема. Допустим, перегорела лампочка в духовке. Вы ищете инструкцию к духовке, не находите. Забираетесь с головой в духовку, выкручиваете старую лампочку и убеждаетесь, что на ней стёрлась маркировка. Заходите в интернет, и через полчаса чтения разной ерунды примерно выясняете, какая лампочка вам нужна, и где её можно купить. Едете в магазин, показываете старую лампочку, покупаете новую, вставляете в духовку.

На этом обычный человек успокаивается, вытирает пот со лба и считает проблему решённой. Большая ошибка: именно в этот момент он теряет два-три часа драгоценного времени. После того, как проблема решена (или частично решена), следует… сделать запись в дневник. Открыть обычный вордовский файл и добавляете туда примерно следующее:

-— Начало записи —

15 июля 2017. В духовке (модель такая-то) перегорела лампочка. Новую лампочку (галоген, модель такая-то, столько-то ватт, термостойкая) купил в магазине на улице Пушкина, в доме Колотушкина, за 300 рублей. Чтобы добраться до лампочки, нужно было отщёлкнуть защитное стекло влево.

-— Конец записи —

Проходит четыре года. Лампочка снова перегорает. Вы открываете ваш растолстевший дневник, делаете поиск по слову «духовка» и спокойно заказываете нужную лампочку в интернет-магазине, а потом за 30 секунд её заменяете. Сэкономлена куча времени и нервов.

Ещё пример. Вы меняете батарею. Находите по рекомендациям хорошего сантехника, выясняете, кто в вашем доме отвечает за слив воды из батарей, долго ищете терморегулятор, который подойдёт именно к вашей модели батареи.

Проходит несколько лет, у вас возникает аналогичная проблема. Вы открываете дневник, находите нужную запись, а там всё расписано — и телефоны, и модели, и адреса магазинов, и даже рекомендация подложить под батарею теплоотражающий экран, чтобы экономить тепло. Опять-таки, удалось сэкономить и время, и силы.

Тут примеры нейтральные, бытовые, но в реальности у меня в Обсидиане полно заметок на самые разные темы, от планов по расширению бизнеса и подборок по истории России до перечней тем для новых статей и рецензий по просмотренным фильмам. Там же, в Обсидиане, я веду и ежедневник. Очень удобно: ставишь задачу «согласовать договор» и сразу же добавляешь ссылку на свои заметки, где у тебя уже есть и телефон контрагента, и выдержки из беседы с юристом.

Как видите, в 2017 я предлагал использовать «обычный вордовский файл». Ха! Конечно, вести заметки в Ворде, в блокноте или даже в бумажной тетради — гораздо лучше, чем не вести их вообще, Любищев с Луманом подтвердят. Однако, спасибо моде на Цеттелькастен, мне удалось найти инструмент получше. Он называется «Обсидиан», распространяется бесплатно (ссылка) и поддерживает язык Маркдаун, как будто специально созданный для создания удобных картотек.

За последние месяцы я перенёс в Обсидиан добрую треть заметок (которые раньше делал в Ворде, в Емаксе и в блокноте). Мой Цеттелькастен стал уже почти живым: при просмотре собственных старых записей у меня возникает ощущение, будто я разговариваю с одушевлённым специалистом, который даёт мне квалифицированную письменную консультацию.

Пожалуй, волшебство возникает из-за того, что Обсидиан удобен, как карандаш. Когда вы пишете карандашом, вы не думаете о карандаше — вы просто пишете, и всё. С заметками на Маркдауне то же самое: ссылки на другие заметки, картинки и документы вставляются туда одним движением, причём настолько просто и аккуратно, что совершенно не отяжеляют восприятие.

В Ворде, к примеру, вставить картинку — целое приключение. Если вы пробовали, вы знаете, о чём я говорю. Ворд испортит разметку, пережмёт изображение, сделает документ громоздким, а вдобавок ко всему ещё и раскидает материал по разным страницам, чтобы заставить автора помучаться, пытаясь привести непотребство в минимально пристойный вид.

Обсидиан делает проще и лучше. Он просто кладёт картинку в папку «вложения», а в саму текстовую заметку вставляет строчку вида ![[заточный станок Rezer.jpg]]. Если оставить восклицательный знак, картинка будет видна прямо в заметке, в виде иллюстрации. Если убрать (я почти всегда убираю), картинка останется только в виде ссылки, и будет открываться по щелчку.

На Ютубе есть два курса молодого бойца по Обсидиану, довольно короткие — за 2-3 часа можно прослушать оба. Пожалуй, даже первого курса будет достаточно, чтобы приступить к полноценной работе:

— Курс от Вовы Ломова, объясняет популярно, для новичков;

— Курс от Дмитрия Савоша. Менее доходчиво, но зато глубоко, для технически продвинутой публики.

Из коробки Обсидиан работает хорошо, так что единственным плагином, который я себе поставил, был плагин «Remember cursor position» (от Дмитрия Савоша), который запоминает положение курсора в открытых файлах.

Подробно рассказывать, как я организовал заметки внутри Обсидиана, пожалуй, было бы занудством с моей стороны, так что я уложусь тут в один абзац. Каркас у моего Цеттелькастена стандартный — дерево папок. В корне лежит папка «Покупки», в ней — «Еда и кулинария», в ней — «Рецепты», в ней — заметка «Салат с рыбой и кукурузой». Когда мне надо найти рецепт салата, я нажимаю Ctrl+O и печатаю «кукуруз», система немедленно показывает нужный файл. Полнотекстовый поиск тоже есть, и тоже выдаёт результаты без паузы, но пользуюсь я им редко. Все данные хранятся в одной толстой папке на жёстком диске, резервная копия делается простым копированием этой папки. Можно хранить всё и в интернете, чтобы пользоваться с мобильника из любого места, но я по старой привычке не доверяю чужим серверам.

В общем, ставьте, не пожалеете. В прошлом году, когда я только начал переносить заметки в Обсидиан, я был в таком восторге, что диагностировал себе синдром неофита и предположил, что скоро разочаруюсь в Обсидиане и Цеттелькастене. Мои опасения оказались беспочвенными, Обсидиан действительно хорош, и сейчас он нравится мне ещё больше, чем тогда. Если вы напишете мне с вопросом, где вести свои деловые или личные заметки, я теперь даже не буду делать стандартных оговорок про «есть разные варианты, у них есть плюсы и минусы». Я просто дам ссылку на этот пост.