Скандалы: Порт оставляет металлургов без порток

Гендиректор Новороссийского порта Сергей Киреев пожелал доходов из российской металлургии

О том, что руководство Новороссийского морского порта необоснованно поднимает тарифы, явно наживаясь на проблемах чёрной металлургии, заявляют в ассоциации «Русская сталь». Руководство этой организации обратилось в Федеральную антимонопольную службу с жалобой на действия перевозчика. По оценке металлургов, с 1 января рост тарифов составил от 8% до 65% в зависимости от номенклатуры груза.

В ассоциации «Русская сталь» полагают, что увеличение ставок «не соответствует экономической конъюнктуре» и создает дополнительные барьеры для экспорта продукции, попавшей под санкции стороны «недружественных» стран. Стоит заметить, что тарифы на услуги по перевалке и хранению грузов в морских портах государственным законодательством не регулируются, а в ряде северных портов их устанавливают региональные власти. Владельцев же черноморских торговых портов даже региональные власти не имеют возможности ограничивать, чем бенефициары морских терминалов беззастенчиво пользуются. При этом, ситуация, сложившаяся на рынке чёрных металлов, может привести к совершенно неконтролируемому росту аппетита перевозчиков. Наиболее «благоприятная» ситуация сложилась, как раз для руководства Новороссийского морского торгового порта: в связи с введением против нашей страны санкций, российские металлургические компании вынуждены были перестраивать логистику, делая, при этом, акцент на крупнейший в России порт, расположенный в Цемесской бухте.

При этом, управляющий директор НРА Сергей Гришунин отметил, что рентабельность перевалки грузов большинства портов до этой ситуации традиционно находилась на уровнях 30–40% по EBITDA, поэтому рост стоимости перевалки, по словам эксперта, «трудно объяснить сложившейся ситуацией с рентабельностью порта», что в переводе с дипломатического на разговорный означает «обнаглели»…

С экспертом согласен генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, который назвал обращение грузовладельцев в ФАС справедливым и оправданным. По его словам, для металлургов такое повышение делает экспорт по ряду номенклатур и направлений убыточным и может привести к сокращению производства. Стоит ли напоминать о том, что чёрная металлургия, особенно в нынешней политической ситуации, является одной из стратегических отраслей отечественной экономики.

Тем не менее – не факт, что ФАС после обращения металлургов проверит обоснованность повышения тарифов на перевозку продукции чёрной металлургии – для этого контролирующий орган должен получить согласование на проверку в органах прокуратуры…

Интересно, что почти одновременно с жалобой металлургов на рост тарифов, утром 17 января появилась информация о том, что акции Новороссийского морского торгового порта (НМТП) подскочили в цене более чем на 20% — как следует из данных Московской биржи, это максимальный показатель за последние полгода при этом, объем торгов уже превышает 600 миллионов рублей, хотя в предыдущие недели среднедневной объем акциями НМТП составлял менее 20 миллионов.

Таким образом, прибыль из кармана металлургов технично и плавно стала «перетекать» в затоны Новороссийского морского порта, которые, с приходом Сергея Киреева на должность генерального директора НМТП превратились, в свою очередь, в «порталы», кипрских офшорных компаний.

О деятельности этого господина написано немало. Ещё несколько лет назад, он, получается, захватил монополию на бункеровку (заправку морских судов ГСМ) в новороссийском порту.

Эта схема выглядела примерно так: подконтрольная Кирееву «Транснефть-Сервис» закупала на заводах топливо, доставляла его в порт, сливала и бункеровала суда, прибывающие в гавань «Шесхарсис». Помимо этого, топливо сливалось «своим» бункеровщикам, которые использовали его для работы в нейтральных водах, либо возле украинских портов. Таким образом, товар мог «очищаться» от НДС, доводиться до экспортной кондиции и продаваться компаниям Киреева, которые являются держателями «клиентской базы» на Кипре. Они, в свою очередь, продавали бункер иностранным судовладельцам. По некоторым данным, в офшоре оставалось примерно 100-115 долларов с каждой тонны неучтенного в России бункера.

В разное время Сергей Киреев руководил или входил в число собственников полутора десятка коммерческих фирм, среди которых: ООО «Акватрейд», ООО «Алкион», ООО «Альфамарин», ООО «Мегаойл+», ООО «Мегаойл-холдинг», ООО «Найта Ойл», ООО «НБК», ООО «Русбункер», ООО «Стэнойл», ООО «Транснефть-Сервис», ООО «Черноморбункер». С деятельностью многих этих организаций связаны истории, достойные отдельных журналистских расследований. Так, например, ещё в конце 2000-х возглавляемое Киреевым ООО «Транснефть-Сервис» получает от материнской компании ПАО «Транснефть» многомиллиардный инвестиционный кредит на строительство флота для государственного спецнефтепорта Козьмино. Однако деньги, по-видимому, решили осваивать не напрямую, а через цепочку кипрских и панамских офшоров – компаний Kirgan Holding и Maris Shipping. В итоге – флот в составе четырёх буксиров обошёлся ООО «Транснефть-Сервис» примерно в 40 млн долларов, в то время как рыночная стоимость флота, по данным из открытых источников, могла оказаться на 30–40% меньше.

Но, несмотря на разгоревшийся скандал, Кирееву удалось выйти «сухим» из воды. После объявления в федеральный розыск он какое-то время отсиживался на Кипре, предоставив своему главбуху Ирине Татевосян «скучать» в СИЗО и отвечать на вопросы следователей, а потом, вероятно, деньги и связи Киреева в правоохранительных органах сделали своё дело – историю удалось «замять».

Сегодня Киреев замкнул на себя весь бизнес по экспедированию и бункеровке в портах Новороссийска, Приморска и Козьмино. Из открытиях источников известно, что семья Сергея Киреева давно живёт в просторном доме на Кипре, в городе Фамагуста.

Сейчас внушительный пакет акций компании продолжает «торговаться» на Лондонской бирже. В то же время, суд обратил в пользу государства 750 миллионов долларов, полученных осуждёнными за мошенничество и коррупцию братьями Магомедовыми от продажи «Транснефти» акций Новороссийского морского порта. Что за этими действиями российской Фемиды последует, остаётся только гадать – не исключено, что государство признает сделку ничтожной и обратит активы Новороссийского морского порта, принадлежащие «Транснефти» в пользу государства. А это будет означать конец безраздельному царствованию Киреева в Цемесской бухте. Вот он и стремится «урвать» по максимуму…

Дмитрий Голованов

Оригинал материала: “Наша Версия”