 

Индия и РФ активно развивают торговлю с перспективой перехода на местные валюты

18.01.2023, 10:15, Разное
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Индия с оптимизмом оценивает перспективы расширения торговли с Россией в будущем. Этому способствует согласование между двумя странами специальных условий, позволяющих осуществлять торговые расчёты в местных валютах — с использованием рубля и рупии, без привязки к американскому доллару, пишет WION.

Индия с оптимизмом смотрит на перспективы расширения объёма торговли с Россией в будущем после того, как обе страны окончательно согласуют условия, позволяющие торговать в местных валютах. Об этом сообщил официальный представитель Министерства торговли Индии.

Дели и Москва обсуждают введение торгового механизма с использованием местных валют с целью стимулирования торговли ещё с момента начала российской спецоперации на Украине. Однако все условия для действия такого механизма между Индией и Россией ещё не были до конца формализованы.

Западные страны ввели санкции против РФ из-за её спецоперации на Украине, в том числе ограничив ей доступ к международным платёжным системам. Кроме того, страны «Большой семёрки» вводят верхнее ограничение для цен на экспорт российской нефти на уровне 60 долларов за баррель в попытке вынудить Москву прекратить спецоперацию.

В то время как Индия воспользовалась ограничением цен и стала вторым по величине крупнейшим покупателем российской нефти вслед за Китаем. Она закупает у Москвы сырую нефть по цене значительно ниже установленного ограничения в 60 долларов за баррель.

По словам представителя Министерства торговли Индии, в настоящее время Нью-Дели также рассматривает возможность увеличения экспорта электроники в Москву, чтобы сократить торговый дефицит в товарообороте с Россией на фоне увеличения импорта нефти.

Он также заверил, что Индия и РФ сообща работают над урегулированием всех вопросов, связанных с торговлей, и что процесс внедрения платежей в местной валюте находится на стадии переговоров.

К числу других стран, которые также готовы осуществлять с Индией торговые расчёты в рупиях, помимо России, относятся Шри-Ланка, Маврикий и Бангладеш.

Дата выхода в эфир 16 января 2023 года. 


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