Не теплом так катаньем ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Не теплом так катаньем

18.01.2023, 8:01, Детали
Теги: , , , , ,

Многочисленные претензии жителей города к работе ООО «Рыбинской генерации» рассмотрят на «круглом столе» в муниципальном совете.

Вопросы «некачественного предоставления услуги по теплоснабжению и перебоев в работе общественного транспорта» депутаты решили обсудить с главой города, директором департамента ЖКХ, руководителями управляющих компаний, а также транспортных и ресурсоснабжающих организаций.

Напомним, в декабре 2022 года МУП «Дорожно-эксплутационная служба» приобрело за 70 тысяч рублей 100 процентную долю уставного капитала ООО «Рыбинская генерация».

После сделки, по данным ООО «Газпром Межрегионгаз Ярославль» на 1 января 2023 года, задолженность за поставленный газ «Рыбинской генерации», в том числе в части МУП «Теплоэнерго», достигла 1 миллиарда 359 миллионов рублей. В сентябре прошлого года сумма долга была меньше — 1 млрд 114,7 млн.

В сентябре 2019 года муниципальный совет одобрил безвозмездную передачу активов МУП «Теплоэнерго» ООО «Рыбинская генерация». По условиям концессионного соглашения, новый владелец получил муниципальное имущество на 20 лет.

При этом, «Рыбинская генерация» обязалось погасить часть кредиторской задолженности «Теплоэнерго» (1,1 млрд рублей) перед крупнейшими кредиторами (ООО «Газпром Межрегионгаз Ярославль» и ПАО «ОДК Сатурн»), но при условии компенсации этой суммы муниципальным предприятием (»Теплоэнерго» возвращает эти средства с отсрочкой в полгода), а так же осуществить инвестиции в размере 984,8 млн рублей (естественно за счет потребителей, то есть роста тарифов).




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.01 / Стоимость минимального набора продуктов пошла в рост

12.01 / В Рыбинске капитально отремонтируют школу № 15 имени Н.И. Дементьева

10.01 / В Дёмино ждут биатлон

29.12 / В Рыбинске продолжается капитальный ремонт сетей теплоснабжения в Зачерёмушном районе

27.12 / Итоговая пресс-конференция главы и новые светофоры

27.12 / Режим работы общественного транспорта и лечебных учреждений в Рыбинске в новогодние праздники

24.12 / Концессию нагреют снегом

22.12 / О «Бурлаке» замолвите слово

21.12 / В день НаШествия в Рыбинске частично ограничат движение транспорта

20.12 / Новости администрации Рыбинска

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика