Не теплом так катаньем

Многочисленные претензии жителей города к работе ООО «Рыбинской генерации» рассмотрят на «круглом столе» в муниципальном совете.

Вопросы «некачественного предоставления услуги по теплоснабжению и перебоев в работе общественного транспорта» депутаты решили обсудить с главой города, директором департамента ЖКХ, руководителями управляющих компаний, а также транспортных и ресурсоснабжающих организаций.

Напомним, в декабре 2022 года МУП «Дорожно-эксплутационная служба» приобрело за 70 тысяч рублей 100 процентную долю уставного капитала ООО «Рыбинская генерация».

После сделки, по данным ООО «Газпром Межрегионгаз Ярославль» на 1 января 2023 года, задолженность за поставленный газ «Рыбинской генерации», в том числе в части МУП «Теплоэнерго», достигла 1 миллиарда 359 миллионов рублей. В сентябре прошлого года сумма долга была меньше — 1 млрд 114,7 млн.

В сентябре 2019 года муниципальный совет одобрил безвозмездную передачу активов МУП «Теплоэнерго» ООО «Рыбинская генерация». По условиям концессионного соглашения, новый владелец получил муниципальное имущество на 20 лет.

При этом, «Рыбинская генерация» обязалось погасить часть кредиторской задолженности «Теплоэнерго» (1,1 млрд рублей) перед крупнейшими кредиторами (ООО «Газпром Межрегионгаз Ярославль» и ПАО «ОДК Сатурн»), но при условии компенсации этой суммы муниципальным предприятием (»Теплоэнерго» возвращает эти средства с отсрочкой в полгода), а так же осуществить инвестиции в размере 984,8 млн рублей (естественно за счет потребителей, то есть роста тарифов).