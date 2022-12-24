Концессию нагреют снегом

– Помните, я обещал вернуть сети Рыбинску и заниматься ими самостоятельно? Обещание выполнено, – сообщил вчера глава города Дмитрий Рудаков. – 100% уставного капитала «Рыбинской генерации» теперь принадлежат муниципальному предприятию «ДЭС». Сегодня можно и отпраздновать.

Возможно и можно кому-то это праздновать, но вот рыбинцы вряд ли станут это отмечать — тарифы в очередной раз повысили, а качественных изменений от смены собственника ожидать не приходится. Не верится, что в МУП «ДЭС», отвечающей за уборку города, есть специалисты по теплоэнергетике.

Впрочем, если исходить из так называемой «экономики РОЗ» (распила, отката и заноса по терминологии Станислава Белковского), то у заинтересованных лиц безусловно появятся новые возможности. При выручке у ООО «Рыбинская генерация» более 2,5 млрд рублей в год (без НДС), только на сайте госзакупок по 223-ФЗ опубликовано 292 заявок на покупку оборудования, труб, реагентов, услуг и т.д. почти на 1,4 миллиарда.

Однако непосредственно для муниципальной «Дорожно-эксплутационной службы» это приобретение тоже может оказаться вполне удачным. Во всяком случае, будет гораздо проще найти компромисс по погашению долгов за теплоснабжение — только по трем последним решениям арбитражного суда ДЭС должен заплатить РГ 1 млн 376 тысяч рублей, что почти в 20 раз больше стоимости покупки кредитора.

В целом, концессия (безвозмездная передача имущества и активов МУП «Теплоэнерго» частнику) вызывала большие сомнения. Да, инициаторы обещали не только повысить тарифы, но заняться ремонтом теплотрасс. Ремонтом «Рыбинская генерация» занималась настолько эффективно, что горожане сразу ее переименовали в «дегенерацию».

– Если бы у МУП «Теплоэнерго» были такие тарифы, мы бы жили «в шоколаде», – говорил в июне 2021 года бывший глава Рыбинска Денис Добряков . – Вы не оказываете качественные услуги – честно признайтесь.

Однако, вряд ли смена собственника что-либо изменить — износ сетей никуда не денется, сотрудники останутся те же (за исключением, пожалуй, руководителей), да и долги никто списывать пока не собирается.

Впрочем, это лучше чем расторгать концессионное соглашение и возвращать все имущество «Теплоэнерго» – на нем и так висят долги под 2 миллиарда рублей.

Напомним, о плане администрации выкупить у АО «ТГК-2» 100-процентной доли в ООО «Рыбинская генерация» ryb.ru писал еще в сентябре , но тогда ответственные лица этого не подтвердили, назвав протокол совещания у губернатора Ярославской области Михаила Евраева, где обсуждался этот вопрос, «фейком».

На 1 сентября 2022 года долг ООО «Рыбинская генерация», в т.ч. в части задолженности МУП «Теплоэнерго», только перед ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» составлял 1 млрд 114,7 млн рублей.

Общая задолженность ООО «Рыбинская генерация» на 31 декабря 2021 года была более 2,1 млрд рублей (в т.ч. кредиторская задолженность и обязательства по договорам переуступки долга), нераспределенная прибыль – 198,2 миллиона, выручка за 2021 год – 2,5 миллиарда.

В сентябре 2019 года муниципальный совет одобрил безвозмездную передачу активов МУП «Теплоэнерго» ООО «Рыбинская генерация». По условиям концессионного соглашения, новый владелец получил муниципальное имущество на 20 лет.

При этом, «Рыбинская генерация» обязалось погасить часть кредиторской задолженности «Теплоэнерго» (1,1 млрд рублей) перед крупнейшими кредиторами (ООО «Газпром Межрегионгаз Ярославль» и ПАО «ОДК Сатурн»), но при условии компенсации этой суммы муниципальным предприятием (»Теплоэнерго» возвращает эти средства с отсрочкой в полгода), а так же осуществить инвестиции в размере 984,8 млн рублей (естественно за счет потребителей, то есть роста тарифов).