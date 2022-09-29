100 миллионов на восстановление платежеспособности

Сегодня в муниципальном совете приняли решение выделить неназываемому муниципальному предприятию 100 млн рублей в виде субсидии на “возмещение недополученных доходов для восстановления платежеспособности”.

Впрочем, неназываемый МУП – это “Теплоэнерго”, а деньги, вероятно, пойдут на погашение долгов перед ООО “Рыбинская генерация”.

– Это деньги, для организаций осуществляющим теплоснабжение, – так ответила на вопрос Олега Леонтьева для кого предназначена субсидия директор департамента финансов Надежда Петухова.

– Не уйдут ли они на погашение долгов предыдущих периодов? – спросил Александр Соколов (ранее, когда обсуждали субсидию, чиновники заверяли депутатов, что деньги пойдут исключительно на капитальный ремонт теплотрасс – но список объектов так не предоставили).

Из ответа представителей администрации, выяснилось – что может и на долги (да и какой ремонт в отопительный период?). Что касается формулировки “недополученные доходы”, то речь идет о долгах потребителей, которые невозможно взыскать.

Впрочем, глава Рыбинска Дмитрий Рудаков пояснил, что “формулировка согласованна с прокуратурой” и “да, мы бюджетом поддерживаем городские предприятия”.

– Что происходит сейчас? В течении трех месяцев мы топчемся в согласовании казуистики (решения о выделении субсидии предприятию, которое c 2019 года фактически перестало оказывать услуги по теплоснабжению – ryb.ru), а люди сейчас будут мерзнуть, – добавил глава.

– Около 100 миллионов, вся инвестиционная программа “Рыбинской генерации” (на год), она недостаточна, – отметил Дмитрий Рудаков. – По сути, мы ее удваиваем. Надо же думать о жителях.

В итоге решение о выделении субсидии депутаты приняли.

По информации ryb.ru, ситуация с исполнением концессионного соглашения настолько непростая, что в администрации Рыбинска рассматривают самые разные варианты выхода из него – вплоть до выкупа у АО “ТГК-2” 100-процентной доли в ООО “Рыбинская генерация”.

Причина – отсутствие источников для финансирования договоров по переводе долга, финансовые проблемы МУП “Теплоэнерго” (которое должно гасить свои же накопленные долги), неисполнение инвестиционной программы и рост аварийности на сетях.

Долг ООО “Рыбинская генерация” на 1 августа 2022 года, в т.ч. в части задолженности МУП “Теплоэнерго” только перед ООО “Газпром межрегионгаз Ярославль” составляет 1 млрд 94,5 млн. рублей.

Согласно балансу на 1 января 2022 года, кредиторская задолженность МУП “Теплоэнерго” составляла 1,9 млрд рублей, непокрытый убыток – 1,8 миллиарда, выручка за 2021 год – 17,6 миллиона. Кредиторская задолженность ООО “Рыбинская генерация” на туже дату составляла 860,3 млн рублей, нераспределенная прибыль – 198,2 миллиона, выручка за 2021 год – 2,5 миллиарда.

Напомним, в сентябре 2019 года муниципальный совет, по инициативе главы Рыбинска Дениса Добрякова, одобрил безвозмездную передачу активов МУП “Теплоэнерго2 ООО “Рыбинская генерация”. По условиям концессионного соглашения, новый владелец получил муниципальное имущество на 20 лет.

При этом, “Рыбинская генерация” обязалось погасить часть кредиторской задолженности “Теплоэнерго” (1,1 млрд рублей) перед крупнейшими кредиторами (ООО “Газпром Межрегионгаз Ярославль” и ПАО “ОДК Сатурн”), но при условии компенсации этой суммы муниципальным предприятием (”Теплоэнерго” возвращает эти средства с отсрочкой в полгода), а так же осуществить инвестиции в размере 984,8 млн рублей (естественно за счет потребителей, то есть роста тарифов).