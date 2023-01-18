Страшные истории с Reddit

Истории о паранормальных явлениях и странных существах с претензией на правдивость, недавно рассказанные пользователями американского сайта Reddit.

Кот избегает стороны кровати умершего парня

Почти три недели назад мой парень неожиданно умер в своем доме. Мы живем отдельно. До того, как он умер, мой кот сворачивался калачиком и спал на его стороне кровати рядом с его подушкой.

Но с тех пор, как мой парень умер, кот ни разу там не лежал, а вместо этого спал у моих ног. Обычно я бы подумала, что это из-за более холодной погоды или кот хотел бы утешить меня, но прошлой ночью кот перепрыгнул с тумбочки через его место, как будто он полностью избегал его, а не просто прошелся по кровати, как обычно.

Также прошлой ночью мне приснилось, что я и мой парень ходим по магазинам и еще мы валялись на траве. Это был самый реалистичный сон, который я испытывала с тех пор, как он умер.

Моя дочь рассказывает о маленьких человечках в нашем доме

У моей дочери в комнате куча цветов в горшках и иногда она указывает на маленькие норки в почве и говорит: “Мама, маленькие человечки снова нас беспокоят”.

Также в последнее время наши вещи пропадали и находились в совершенно разных странных местах. Ключи от машины, деньги, кошелек и разные безделушки.

Наконец, после того, как ключи от нашей машины исчезли, а моя сумочка нашлась в случайном месте, мой муж спросил меня: “Как нам избавиться от этих маленьких человечков?” . Я не знаю, что нам делать с этим, но пока я разбрасываю везде шалфей.

Я слышу голоса родных, зовущие меня в лес

Мои родители развелись, когда мне было 12 лет, и после этого моя мама и я переехали в маленький городок в горах Пенсильвании. Прожив там несколько месяцев, я вернулся к своему отцу в Техас. Однако с тех пор я постоянно слышу голоса знакомых мне людей, зовущих меня в лес.

Так происходит уже почти 8 лет. Это случается когда я один, но не всегда, когда я один, и каждый раз, когда я приезжаю в Техас. Это все очень странно, но до недавнего времени мне даже в голову не приходило, что это может быть поводом для беспокойства. Для меня это раньше было просто привычным обыденным явлением.

Однажды я услышал как голос отца зовет меня из леса и даже пошел туда, но когда я вернулся домой позже, отец был дома и на мой вопрос он сказал, что не звал меня.

Мама сбила призрака мужчины с собакой?

Мне было около 14 лет и в тот день моя мама везла нас домой с концерта группы. Мы жили в обычном пригородном районе, который был построен примерно в 1970-х годах. Мы разговаривали в машине, когда моя мама въехала в наш район и двинулась к подъездной дорожке.

Я сидела на переднем пассажирском сиденье. Когда мама развернула машину, чтобы въехать на подъездную дорожку, я подняла глаза и увидела мужчину в синей куртке и темных брюках, выгуливавшего золотистого ретривера. Я закричала маме, чтобы она остановила машину, но она просто проехала сквозь них и посмотрела на меня в шоке.

Я мгновенно отстегнула ремень безопасности и выскочила из машины, чтобы проверить, как там мужчина и его собака. Обогнув зад машины, я оглянулась, но там никого не было. Моя мама спросила меня, что случилось, и я рассказала ей о том, что только что видела, но она настаивала, что там не было абсолютно никакого мужчины, выгуливающего собаку.

Это произошло почти 20 лет назад, и я до сих пор вижу удивление на лице этого человека. Я понятия не имею, что произошло тогда.

Мой жуткий опыт игры с доской Уиджа

Когда я учился в средней школе, мы с друзьями увлекались по-настоящему жутким дерьмом, в которое нам лучше было бы не соваться. Мы посещали кладбища по ночам, ходили в местные притоны нашего маленького городка, чтобы попытаться разузнать какие-нибудь городские легенды, но история, которую я собираюсь рассказать, заставила нас отказаться от попыток исследовать паранормальные явления.

Однажды вечером мы были в доме нашего друга и этому дому было лет сто. Я имею в виду, что он был старым и скрипучим и идеально подходил для ночи спиритических сеансов. Мы вытащили доску Уиджа и в течение первых получаса ничего безумного не происходило. Просто было какое-то небольшое движение планшетки.

Затем, чувствуя себя самодовольным, я спросил духов, каково мое второе имя. Дело в том, что мое второе имя буквально выдумано моими родителями, это не настоящее имя. Никто в круге не знал его, не говоря уже о том, что это нигде не было записано. Не было буквально никакого способа, чтобы кто-то мог даже догадаться об этом.

Но нечто это знало. Оно идеально назвало мое второе имя, выведя его по буквам на доске, и я почувствовал, как мое сердце рухнуло вниз. И имейте в виду, именно мои руки не были тогда на планшетке, так что я сам не мог сдвинуть ее.

Все засмеялись, потому что это было довольно глупое второе имя, но когда я признался, что это в самом деле мое реальное второе имя, все вокруг побледнели.

А затем внезапно стеклянная пепельница, стоявшая в нескольких футах от нас на кофейном столике, раскололась надвое, и мы решили, что с нас хватит. Мы ушли из этого дома и, к счастью, я больше никогда не испытывал ничего такого же ужасного.

Человек-тень в доме престарелых

Я работала в 1-ю смену и тогда время было около 15.00. Я работала в коридоре с 15 палатами, предназначенными в основном для пациентов, получающих паллиативную помощь. Комната, в которой все это случилось, принадлежала женщине, страдающей болезнью Альцгеймера.

Она до того часто говорила, что какие-то люди смотрят на нее через окно, и даже разговаривала с этими невидимыми людьми. Это казалось привычным и не было причиной, которая заставила бы меня поверить в призраков.

Но потом я увидела то, что не могу объяснить. Из ее комнаты поступил звонок, но я была сбита с толку, потому что ее самой не было в ее комнате, она в это время была на каком-то мероприятии. И когда я пошла по коридору в ее комнату, я увидела что-то вроде человека-тень.

Лица у него не было. Никаких черт. Как обычная тень, только не на стене, а стоит в коридоре перед ее комнатой. Я продолжала идти к комнате и тут тень начинает двигаться в комнату. Двери открываются, так что в итоге мы оба движемся к комнате и проходим через дверь.

Тень вошла в комнату и исчезла за углом, направляясь туда, где стоял прибор со звонком. Сначала я испугалась и у меня даже слезы навернулись на глаза, но потом я просто вышла из комнаты и больше об этом не думала. И никому про этом не сказала.

Прошло две недели после этого и я находилась в комнате с другой женщиной, когда она начинает говорить о темной фигуре, которая появляется в этой комнате и в другой комнате. И я рассказала о том, что тоже видела это. Далее женщина рассказала мне о нескольких других паранормальных переживаниях, которые произошли с ней и другими людьми, и я была просто в шоке.