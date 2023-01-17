Бербок призвала создать спецтрибунал над Россией на основе украинских законов

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предложила создать «специальный международный трибунал для расследования» действий РФ на Украине, передаёт Das Erste. По её словам, юрисдикция такого органа должна базироваться на украинском уголовном законодательстве, а сам он может быть «дополнен международными элементами» и «создан при финансовой поддержке партнёров». Кроме того, Бербок призвала внести изменения в основополагающий документ Международного уголовного суда в Гааге.



AP

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала создать «специальный международный трибунал для расследования» действий РФ на Украине, пишет Das Erste.

«Необходим трибунал, который сможет расследовать действия российского руководства и предать его суду», — сказала Бербок в своей программной речи в Гаагской академии международного права. По её словам, правительство Украины обеспокоено тем, что РФ не может быть привлечена к ответственности Международным уголовным судом в Гааге (МУС).

В соответствии с Римским статутом, МУС может рассматривать только те дела, в которых истец и ответчик являются членами суда или если дело передано этому органу Советом Безопасности ООН. РФ не является членом МУС и, будучи постоянным членом Совбеза ООН, обладающим правом вето, вероятно, заблокирует любую передачу дела в МУС.

Бербок заявила, что в ходе своего визита в Харьков на прошлой неделе она обсудила с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой возможность создания специального трибунала.

Юрисдикция такого органа могла бы базироваться на украинском уголовном законодательстве, пояснила Бербок. «Он может быть дополнен международными элементами и размещён за пределами Украины, создан при финансовой поддержке партнёров и укомплектован прокурорами и судьями из разных стран, чтобы обеспечить его беспристрастность и легитимность, — отметила она. — Это был бы новый формат».

С другой стороны, отметила Бербок, необходимо адаптировать Римский статут, который является основополагающим документом МУС, так, чтобы «агрессия могла преследоваться так же, как геноцид, преступления против человечности или военные преступления». В международном праве существует пробел в том, что касается «агрессии», пояснила она. При этом, по предложению министра, попадания под юрисдикцию МУС только пострадавшей от агрессии страны должно быть достаточно для рассмотрения дела.

На сегодняшний день 123 государства признали юрисдикцию Международного уголовного суда путём ратификации Римского статута. РФ и США в этот список не входят. Украина признала юрисдикцию суда в специальном порядке в 2014 году, передаёт Das Erste.