 

Настя и её несчастья – Личное мнение

17.01.2023, 12:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Отдых Анастасии Волочковой перед грядущей свадьбой проходит бурно. Сначала она растянула шпагатную область тела, а теперь порезала ногу.


Фото: Соцсети

«Вся нога была в крови. А этот палец — моя опора на пуантах. На как так?»

Кто-то скажет, что ерунда, но — нет. Настя озаботилась своим балетным будущим, ведь палец — опора!

Неужели танцы Волочковой так закончатся?!

Не знаю, как мы это все переживём. Волочкова считает себя лучшей балериной мира, а значит сцена и мы понесём невосполнимую утрату.

Так рано — в 46! — Волочкова может оставить нас. Надеюсь, что нет, но всякое может произойти. А что если палец ноги не сможет держать Волочкову прямо? Как прокрутить фуэте и не упасть без опоры?

Что будет делать сама Волочкова без сцены? Сядет на шпагат и не будет у неё сил подняться? Вот лично я хотела бы, чтобы Настенька танцевала на радость нам лет до 80. Жизель или Щелкунчика — неважно.

Я бы даже на юбилей билет купила.

Но что важнее — свадьба. До сцены палец ещё заживёт, но вот до свадьбы — успеет ли?

Как вы думаете, свадьба-то не сорвётся?

Источник: Лена Миро


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.01.22 / Собянин анонсировал перевод московского метро на двухэтажные поезда

22.08.21 / Ошибки, которые допускают все при приготовлении супа: как надо делать правильно (советы профи)

17.01.22 / Девушка моментально разрушила отношения с парнем, когда вышла в туалет во время свидания

16.01.23 / «Китайцы потеряли дар речи»

23.05.22 / Западные санкции Россию практически не задели – она хорошо подготовилась к экономической войне

04.09.21 / Приложение «Яндекс.Война» набирает популярность, несмотря на сопротивление Минобороны

10.10.22 / Focus Online – молодое поколение бежит из Нью-Йорка из-за инфляции

24.08.22 / Давить тут — в экономической войне с Европой РФ нащупала «слабое звено»

26.06.21 / Замораживаем в морозилке витамины для кожи: простые рецепты кубиков льда с подручными продуктами

06.11.20 / Звезда “Джентльменов” Генри Голдинг впервые станет отцом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика