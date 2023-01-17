Настя и её несчастья – Личное мнение

Отдых Анастасии Волочковой перед грядущей свадьбой проходит бурно. Сначала она растянула шпагатную область тела, а теперь порезала ногу.



Фото: Соцсети

«Вся нога была в крови. А этот палец — моя опора на пуантах. На как так?»

Кто-то скажет, что ерунда, но — нет. Настя озаботилась своим балетным будущим, ведь палец — опора!

Неужели танцы Волочковой так закончатся?!

Не знаю, как мы это все переживём. Волочкова считает себя лучшей балериной мира, а значит сцена и мы понесём невосполнимую утрату.

Так рано — в 46! — Волочкова может оставить нас. Надеюсь, что нет, но всякое может произойти. А что если палец ноги не сможет держать Волочкову прямо? Как прокрутить фуэте и не упасть без опоры?

Что будет делать сама Волочкова без сцены? Сядет на шпагат и не будет у неё сил подняться? Вот лично я хотела бы, чтобы Настенька танцевала на радость нам лет до 80. Жизель или Щелкунчика — неважно.

Я бы даже на юбилей билет купила.

Но что важнее — свадьба. До сцены палец ещё заживёт, но вот до свадьбы — успеет ли?

Как вы думаете, свадьба-то не сорвётся?

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