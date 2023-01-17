 

Как выглядит брат Марго Робби, с которым она пришла на австралийскую премьеру “Вавилона”

17.01.2023, 11:57, Разное
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Накануне в Государственном театре Сиднея, Австралия, прошла премьера новой ленты Дэмиена Шазелла “Вавилон”. На мероприятии присутствовали актеры фильма Диего Кальва, Самара Уивинг и Фиби Тонкин, а также 32-летняя Марго Робби, исполнившая главную роль. Кинодива появилась на премьере не одна — ее поддержал родной брат Кэмерон Робби, который по совместительству выступил в качестве одного из ведущих на ковровой дорожке. К слову, брат и сестра являются уроженцами Австралии, поэтому на мероприятии они чувствовали себя как дома.

Кэмерон младше Марго на 5 лет — сейчас ему 27. Он тоже пробует себя на актерском поприще. Например, он исполнил эпизодическую роль в австралийской мыльной опере “Соседи” (к слову, этот сериал прославил Кайли Миноунг), а также сыграл в слэшере 2009 года “Я вижу тебя”. А в 2019 году Кэмерон дебютировал на подиуме в качестве модели.

В семье Робби четверо детей. У Марго и Кэмерона есть менее публичные брат и сестра (Лаклан и Аня), которые предпочитают держаться подальше от камер папарацци.


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