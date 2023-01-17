 

Spiegel – из-за резкого похолодания правительство Ирана закрыло почти все общественные и учебные заведения страны

17.01.2023, 11:48, Разное
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Правительство Ирана приостановило работу почти всех общественных и учебных заведений страны из-за резкого похолодания, пишет Der Spiegel. Открытыми остаются только банки и аварийно-спасательные службы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребление газа в стране увеличилось на 30%. Для того чтобы найти выход из «критической ситуации», власти призывают к экономии энергии.


AP

Правительство Ирана закрыло почти все общественные и учебные учреждения в Тегеране из-за резкого похолодания. В субботу все министерства, ведомства, школы и университеты приостановили свою работу для экономии энергии, пояснили в администрации генерал-губернатора Тегерана в эфире иранского государственного телевидения, пишет Der Spiegel.

В других останах страны из-за газового кризиса также были закрыты общественные и учебные учреждения. Работу продолжили только банки и аварийно-спасательные службы.

По данным Министерства нефти Ирана, из-за резкого похолодания потребление газа в стране увеличилось примерно на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для того чтобы найти выход из «критической ситуации», министерство призвало к экономии энергии.

Меры вызвали возмущение среди населения. В стране уже на протяжении нескольких месяцев проходят массовые антиправительственные протесты. Многие с негодованием спрашивают, как страна, обладающая вторыми по величине запасами газа в мире, не смогла справиться с похолоданием. Следовательно, по мнению критиков, речь идёт не о нехватке газа, а об управленческих ошибках в министерстве нефти.

Иран обладает обширными запасами нефти и газа, однако энергетическая инфраструктура страны сильно устарела. Из-за международных санкций у администрации президента Ибрагима Раиси нет ни средств, ни иностранных партнёров для расширения и обновления объектов энергетики, считает Der Spiegel.


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