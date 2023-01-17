Sky News – один из самых шокирующих случаев — офицер лондонской полиции оказался серийным насильником

Офицер лондонской полиции Дэвид Кэррик признал себя виновным в 24 изнасилованиях, совершённых им за 18-летний период нахождения на службе, пишет Sky News. Он избивал своих жертв, держал в заточении у себя дома и запугивал, чтобы они никому ничего не рассказывали. При этом правоохранительные органы долгое время игнорировали поступающие в его адрес обвинения, позволяя ему работать и дальше, рассказывает британский телеканал.



AP

Офицер лондонской полиции Дэвид Кэррик оказался одним из самых отъявленных насильников в истории Великобритании, пишет Sky News. В суде он признал себя виновным по 49 пунктам обвинения, включая 24 случая изнасилования, произошедших за 18-летний период.

Кэррик пришёл работать в полицию в августе 2001 года после того, как отслужил в армии. С 2009 года он перешёл в подразделение по защите парламентариев и дипломатов. Его отстранили от службы только в октябре 2021 года, когда против него было выдвинуто уже второе обвинение в изнасиловании. В лондонской полиции сообщили, что он проходил проверки в 2021 и 2017 годах и обе — с успехом.

С некоторыми из своих жертв он знакомился в интернете, с другими — на общественных мероприятиях, используя при этом своё должностное положение для того, чтобы завоевать доверие. Всего 48-летний преступник признался в изнасиловании девяти женщин. Некоторых он насиловал по несколько раз в течение месяцев и даже годов, наносил им и физические увечья.

Некоторых из своих жертв он запирал в маленьком шкафу под лестницей в своём доме в графстве Хартфордшир. Бил женщин ремнём, заставлял убираться в голом виде, справлял на них нужду, не давал есть и спать. Называл их «толстыми и ленивыми» или своими «рабами», контролировал их в финансовом плане, изолировал от друзей и семьи, запрещал общаться с другими мужчинами или даже собственными детьми.

Детектив Иэн Мур, ведущий расследование по этому делу, считает, что женщин, пострадавших от его действий, может оказаться гораздо больше. По его словам, Кэррик «получал удовольствие от унижения своих жертв и с умом использовал своё профессиональное положение, чтобы убедить их в том, что смысла обращаться за помощью нет, ведь им никто никогда не поверит». Главный прокурор Королевской прокуратуры Джасвант Нарвал назвала этот случай «одним из самых шокирующих» в своей карьере.

В ходе расследования также выяснилось, что до 2021 года лондонской полиции было известно о девяти обвинениях, выдвинутых против Кэррика. Его обвиняли в изнасилованиях, домашнем насилии и сексуальных домогательствах, но к уголовной ответственности его так и не привлекли, а также правоохранительные органы не увидели в этом никаких должностных нарушений. «Мы должны были раньше заметить его склонность к агрессивному поведению, а так как этого не случилось, мы упустили возможность уволить его из организации», заявили в лондонской полиции.

Активисты из «Коалиции за прекращение насилия над женщинами» считают, что лондонская полиция переживает кризис. То, что правоохранительные органы не предприняли должных мер, показывает, насколько поломана система, которая в действительности должна защищать общество от насильников и других преступников.