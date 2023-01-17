N-TV – санкциям вопреки — в 2022 РФ на треть увеличила доходы от продажи нефти и газа, но радость будет недолгой

В 2022 поступления в российский бюджет от продажи нефти и газа увеличились на 28%, то есть ₽2,5 трлн, пишет N-TV. И санкции Запада этому ни коим образом не помешали, но долго радость Кремля не продлится, убеждён немецкий телеканал. Дело в том, что последствия введения в ЕС ценового потолка на чёрное золота должны в полной мере проявиться только в этому году.



AP

В прошлом году в ответ на начало боевых действия на Украине Запад ввёл санкции против России, напоминает N-TV. Однако дефицит сырья привёл к росту цен на газ и нефть, так что в 2022 Кремль заработал на их продаже гораздо больше. По сравнению с 2021 поступления в бюджет от энергетического экспорта увеличились на 28%, то есть ₽2,5 трлн, сообщил российский вице-премьер Александр Новак.

Уже несколько месяцев по «Северному потоку» в Европу не поставляется никакого голубого топлива, а «Северный поток — 2» даже не был запущен. В результате экспорт обычного газа сократился, но зато выросли поставки сниженного природного газа, а также нефти. Но долго радость Кремля не продлится, считает N-TV.

Дело в том, что основной инструмент ЕС в противостоянии с Россией — а именно введённый с декабря ценовой потолок на нефть — должен по-настоящему проявить себя только в этом году. Расчёт заключается в том, что эта мера принудит Кремль продавать чёрное золото другим государствам по цене не выше $60 за баррель. В российском министерстве финансов ещё на прошлой неделе заявили, что ожидают в январе потерь на ₽54,5 млрд. Однако глава Кремля Владимир Путин подписал декрет о запрете продажи нефти странам, которые введут у себя ценовой потолок. Он должен вступить в силу с первого февраля.