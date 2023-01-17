В 1972 году ученые поймали странное существо в озере Лох-Несс

В пятницу 31 марта 1972 года восемь ученых из йоркширского зоопарка “Фламинго Парк” прибыла в отель “Фойерс Хаус”, что на берегу озера Лох-Несс в Шотландии.



Команда пыталась подтвердить существование в глубинах Лох-Несс неизвестного крупного живого организма, похожего на древнего морского ящера. И, совместно с Бюро феноменов озера Лох-Несс, они собирались опробовать здесь новый метод обнаружения или даже поимки этого существа по прозвищу Несси.

Они привезли с собой мощную “гормональную половую приманку”, которую, по их утверждению, они разработали специально для этой цели и в эффективности которой не сомневались.

В день прибытия они сразу разложили приманку в воде озера, а потом отправились завтракать в столовую своего отеля. Но не успели они рассесться за столами, как менеджеру отеля поступил звонок, в котором человек, пожелавший остаться анонимом, утверждал, что прямо сейчас он наблюдает за лох-несским монстром.

По словам звонившего, “зеленое и чешуйчатое существо” на его глазах всплыло из глубины и плавало почти на поверхности, время от времени выставляя наружу свой “большой горб”.

Как только менеджер отеля услышал это, он немедленно бросился информировать команду “охотников на монстров”, и те немедленно выбежали из отеля и побежали к тому месту, где ранее они разбросали приманку. Там они в самом деле увидели какой-то темный и крупный объект, который находился в воде примерно в 270 метрах от берега.

Затем взволнованные члены группы сели в лодку и поплыли к таинственному объекту. Примерно через 20 минут они вернулась на берег, а позади их лодки, прикрепленное к ней веревкой, по воде волочилось тело какого-то очень странного существа.

По описанию очевидцев, существо было примерно 12-18 футов в длину (3,6-5,5 метра) и весом в полторы тонны. Оно было зеленого цвета и выглядело как “наполовину медведь, наполовину тюлень”, или помесь моржа с тюленем. У существа была голова, очень похожая на медвежью, с плоскими ушами и крупными зубами. Существо было мертвым.

Очень быстро по всей округе разошлись сенсационные слухи о том, что Несси наконец поймали, и сюда устремились десятки журналистов. Местные жители подтвердили им, что в самом деле какое-то странное существо было вытащено из озера Лох-Несс, а некоторые даже утверждали, что сами прикасались к нему и оно было настоящим.

Когда журналисты наконец добрались до Дона Робинсона, одного из членов исследовательской команды зоопарка “Фламинго Парк”, тот сделал впечатляющее заявление:

“Я всегда скептически относился к Лох-Несскому чудовищу, но это определенно то самое чудовище, в этом нет никаких сомнений. Судя по имеющимся у меня сообщениям, никто никогда раньше не видел ничего подобного… У него рыбообразное чешуйчатое тело с массивной головой и большими выступающими зубами. Это определенно монстр, которого никто никогда ранее не видел”.

Когда это интервью появилось в газете, к озеру устремились тысячи любопытствующих, а другие репортеры подогревали их интерес, публикую одну статью за другой и дав пойманному чудовищу прозвище “сын Несси”.

К сожалению, никто из репортеров так и не увидел своими глазами пойманное существо, так как им сказали, что его тело уже погрузили на грузовик и увезли в зоопарк “Фламинго-парк” для изучения. И это было сделано с нарушением малоизвестного в ту пору местного правила, запрещавший вывоз любых “странных или неидентифицируемых существ” из озера Лох-Несс.

Местные жители и правительственные чиновники были недовольны тем, что английские ученые забрали то, что шотландцы сотни лет считали своим уникальным монстром и частью их национальной идентичности. Кто-то из недовольных вызвал полицию и началась следующая глава этой странной истории.

Сообщалось, что полиция погналась за грузовиком с включенными сиренами, чтобы остановить ученых. И зоологи в самом деле послушно остановились и открыли грузовик, чтобы показать полицейским то, что они везли. Полиция увидела там “невиданное ранее” существо с зеленой чешуйчатой кожей рептилии.

Затем они договорились с зоологами, чтобы те привезли существо в ближайший город Данфермлин, где его могли бы исследовать шотландские ученые на шотландской земле. Когда зоологи выполнили их указание, для осмотра существа в Данфермлин приехал Майкл Раштон, главный куратор Эдинбургского зоопарка.

Толпа журналистов с напряжением ждала его вердикта и это была главная новость на всех местных ТВ. А вскоре Раштон вышел к ним и заявил, что это существо без сомнений было странно обнаружить в Лох-Несс, но оно является всего лишь морским слоном.

Как морской слон мог попасть в озеро Лох-Несс? Естественной средой обитания морских слонов является Южный Атлантический океан, который находится за тысячи миль от Шотландии. И, что тоже было странным, по словам Раштона, туша морского слона была замороженной в течении длительного времени.

“Это типичный представитель своего вида. Ему около 3-4 лет… Я никогда не видел, чтобы морские слоны приближались к берегам Великобритании. Их естественная среда обитания – Южная Атлантика, Фолклендские острова или Южная Георгия. Я не знаю, как долго эта туша хранилась в глубокой заморозке, но это явно было сделано какой-то человеческой рукой”.

Затем выступил и сам виновник мистификации – некий Джон Шилдс, один из работников зоопарка “Фламинго Парк”. Он рассказал, что живой морской слон был недавно куплен Великобританией на Фолклендских островах и какое-то время жил в зоопарке Дадли, а потом внезапно умер.

Тогда Шилдс увидел в этом возможность подшутить над командой исследователей озера Лох-Несс, чье прибытие в озеро было встречено с большой помпой. Он слегка изменил тушу морского слона, сбрив ему усы и набив за щеки камни, а потом сбросил ее в озеро Лох-Несс.

Шилдс заявил, что это он затем анонимно позвонил в отель, чтобы сообщить об увиденном чудовище. А затеял он все это лишь ради шутки к 1 апреля.

По словам Шилдса, он понял, что шутка зашла слишком далеко, когда существо было похищено зоологами для изучения и была задействована полиция, и он также выразил свое удивление тем, что внешний вид морского слона мало был похож на описания очевидцев. Его туша не была покрыта зеленой чешуйчатой кожей и была гораздо меньше в длину и по весу, чем сообщали очевидцы.

Посрамленные зоологи в итоге все-таки увезли тушу в зоопарк, где какое-то время хранили во льду, но потом просто выкинули.

Эта история нанесла большой ущерб легендам о Несси и тем, кто верил в ее существование. Но некоторые из них и сейчас считают, что в 1972 году одно из существ “Несси” в самом деле было поймано в озере, но чтобы оставить это в секретности властями была придумана история с мистификацией и тушей морского слона. Этим, якобы, и можно было объяснить нестыковки с описаниями, данными очевидцами, и тушей морского слона Шилдса.