Трагедия в Днепре: десятки погибших и раненых – это «возможное военное преступление»

В минувшие выходные Украина подверглась одному из самых масштабных нападений с начала российского вторжения в эту страну в феврале прошлого года.

Число погибших только в результате ракетного обстрела жилого дома в Днепре достигло сорока человек, включая детей, и продолжает расти. Десятки людей получили ранения или числятся пропавшими. Генеральный секретарь ООН решительно осудил это нападение.

Об этом на брифинге в Нью-Йорке заявила официальная представительница ООН Стефани Трамбле со ссылкой на сотрудников организации в Украине. Кроме дома в Днепре, повреждены также другие здания в различных частях Украины.

Генеральный секретарь решительно осудил ракетный обстрел жилого здания в Днепре. Он также заявил о том, что «нападение представляет собой еще один пример возможного нарушения законов войны». Антониу Гутерриш призвал немедленно остановить атаки против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Координатор гуманитарной помощи ООН в Украине Денис Браун, как сообщила Трамбле, также осудила «нападение российских вооруженных сил и призвала тщательно расследовать возможные военные преступления и обеспечить надлежащее преследование для подозреваемых в их совершении».

Согласно данным Мониторинговой миссии по правам человека в Украине, в результате субботнего нападения, находясь у себя дома, погибли по меньшей мере сорок мирных жителей, включая троих детей. Еще 75 человек, в том числе 15 детей, получили ранения. Как отметила представительница ООН, поисково-спасательный операции продолжаются, и эти данные могут расти.

После субботних обстрелов Днепра без крыши над головой остались более тысячи человек. ООН и местные неправительственные организации помогают им обрести временный приют, оказывают психологическую поддержку, а также раздают людям, оставшимся без крова, зимнюю одежду, одеяла, гигиенические наборы и другие предметы первой необходимости. Всемирная организация здравоохранения помогает с лекарствами.

Мирные жители пострадали в минувшие выходные не только в Днепре. В Херсоне обстрелами поврежден офис Украинского общества Красного Креста. Никто не пострадал, но уничтожены критически важные запасы организации.

«Наши коллеги напоминают о том, что гуманитарное право однозначно гласит о необходимости защищать от нападений гуманитарных сотрудников и гуманитарные учреждения», – отметила представительница ООН. По ее словам, в Херсоне пострадала также больница, которая в соответствии с международным правом должна быть защищена.

В Кривом Роге, Днепровская область, по данным местных властей, накануне было повреждено более 50 домов, три школы и два детских сада. Ситуация остается критической в Донецкой и Луганской областях Украины.

В районах Донецкой области, находящихся под временным контролем России, повреждения получили десятки домов и по меньшей мере два медицинских центра. По данным назначенной Россией администрации области, обстреляны также несколько машин скорой помощи.