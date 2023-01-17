 

5 причин вмешаться в личную жизнь детей: заявила Роза Сябитова

17.01.2023, 7:07, Разное
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Самая известная сваха страны Роза Сябитова, сумевшая устроить не одну сотню браков, назвала 5 причин, по которым заботливым родителям следует вмешаться в личную жизнь своих детей, чтобы те наконец-то заключили брак и родили долгожданных внуков.

Первая причина – раньше семья была возможностью улучшить уровень жизни, а сейчас же молодежь успешно справляется со всеми бытовыми сложностями самостоятельно. Причина вторая – на первое место у наследников вышла карьера, зарплата и собственное жилье.

Третий повод помочь – сожительство перестало осуждаться обществом. Четвертая – регистрация брака стала пустой формальностью чтобы “умаслить” родителей, рожденных в СССР. Последний и пятый повод – длительные вежливые ухаживания сменились подкатами.

“Семья-это дорогие человеческому сердцу понятия,как добро,уют,дом,мать,отец”, – зафиналила свою мысль Роза Сябитова.


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