 

Без трусов: Что скрыто под юбкой у красивых девушек

17.01.2023, 7:07, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сегодня на полках магазинов многообразие нижнего белья – на любой вкус и кошелек. Но что носили представительницы прекрасного пола тогда, когда выбор был не столь богатым? Скажем, 100 лет назад?

Непросвещенный человек, далекий от этой темы, пожалуй, может решить, что дамы вообще ходили без трусов. Но под юбками девушек начиная с 20-х годов скрывались довольно женственные, кокетливые и даже откровенные комплекты. Особую популярность приобрели чулки, которые туго обхватывали ноги, при этом юбки стали еще короче. Эта тенденция сохранялась в плоть до середины 40-х годов.

Потом тренды свернули в сторону изящности, а нижнее белье в большей степени подчеркивало женский силуэт. К тому же в послевоенное время в моде была простота, поэтому этот элемент гардероба стал комфортным и функциональным.

В середине XX века женское нижнее белье стали шить с элементами декора в виде кружева и рюш. Вместе с тем в моду снова вошла откровенность – во многом благодаря ставшей иконой стиля молодой Бриджит Бардо, которая всегда выглядела вызывающе. Появились лифчики с push-up и глубокие вырезы для подчеркивания груди, а также короткие трусики и сексуальные халаты.

В конце XX века возвращается роскошь. Ведущие модные дома шили комплекты из дорогих тканей, а также использовали самое качественное кружево. Вместе с тем в моду входит спортивное белье – эластичные костюмы для аэробики, которые охотно скупали представительницы прекрасного пола. Однако эта тенденция просуществовала недолго: выбор девушек вновь пал на откровенное и сексуальное белье, подвязки и чулки.

В начале нулевых гламурный стиль затронул, пожалуй, весь женский гардероб, а розовые трусики и бюстгальтеры были на пике популярности. И это, пожалуй, единственное, чем отметился XXI век. Дальше выбор белья стал разнообразным, а представительницы прекрасного пола смогли выбирать то, что им по вкусу.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08.21 / Скандалы: Долгое эхо Мариуполя

02.03.22 / Губернатор Петербурга Беглов рискует провалить проект «Остров фортов»

16.05.22 / Мнение: Вакханалия провокаторов?

25.09.21 / Пора укутываться: как и с чем носить шарф этой осенью (трендовые аксессуары и стильные советы)

02.12.20 / Армия: Зачем Россия укрепляет военный кулак в Калининграде?

03.06.22 / Цены на бензин в Техасе за ночь побили новый рекорд

25.09.22 / Виктория Боня: У Собчак при силе ума нет силы духа

01.04.22 / Добиваемся безупречного вида, не усложняя себе жизнь: приемы по составлению практичных образов на весеннюю погоду

19.09.22 / Кейт Миддлтон в украшениях Елизаветы II прибыла на похороны королевы вместе с детьми

01.12.22 / “Огребет ни за что”: почему прикусившую язык Гузееву ждет полный провал

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика