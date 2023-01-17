В Италии возмущены планами Ирландии ввести дополнительную маркировку о вреде здоровью на бутылках вина

Еврокомиссия не высказала никаких возражений в ответ на уведомление от Ирландии о намерении ввести дополнительную маркировку на бутылках с предупреждением о том, что употребление спиртного может вызвать рак и заболевания печени. И теперь Дублин намерен приступить к реализации этого плана, несмотря на возмущение крупнейших производителей вина в Италии. Они опасаются, что если и другие страны Европы последуют этому примеру, это нанесёт серьёзный удар по виноделию, пишет The Guardian.



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В Италии растёт волна недовольства в связи с планами ирландских властей размещать на бутылках со спиртными напитками дополнительные предупреждения о том, что алкоголь наносит вред здоровью. Критики этого плана считают, что подобные предупреждения — это прямая атака на Италию как на ключевого экспортёра вина в Европе, пишет The Guardian.

Дублин проинформировал Европейскую комиссию о своём намерении в июне прошлого года и не получил от неё никаких возражений в течение шестимесячного периода, когда она имела право наложить мораторий. Однако Еврокомиссия не приняла никаких мер на этот счёт, несмотря на протесты Италии, Испании и шести других стран — членов ЕС, поясняется в статье.

И теперь, поскольку срок для официальных возражений со стороны властей ЕС истёк, Ирландия получила право разместить строгие предупреждения о вреде для здоровья на бутылках вина, пива и других спиртных напитков. Дополнительная маркировка будет предупреждать потребителей о том, что употребление алкоголя может привести к возникновению рака и заболеваний печени, а также будет содержать информацию об опасности алкоголя во время беременности, пишет The Guardian.

После официального одобрения этой нормы ирландским правительством производители алкоголя будут обязаны разместить маркировку на упаковке своей продукции в течение ближайших трёх лет. Такая мера вводится в соответствии с проектом Правил общественного здравоохранения Ирландии от 2022 года, как сообщала ранее ирландская пресса.

Эти планы вызвали резкую критику в Италии и других странах с развитым виноделием, пишет The Guardian. Представители крупнейшей ассоциации фермеров Италии Coldiretti назвали эти предупреждения «ужасающими» и расценили это как «прямую атаку» на их страну. Италия является ключевым экспортёром вина в Европе, причём более половины годового дохода этой отрасли в размере €14 миллиардов поступает из-за рубежа, отмечается в статье.

Глава Coldiretti Этторе Прандини также подчеркнул, что хотя забота руководства ЕС о защите здоровья граждан является похвальной, она не должна приводить к «упрощённым решениям, которые могут привести к криминализации отдельных продуктов без привязки к потребляемому

количеству».

«Зелёный свет со стороны Европейского союза для паникёрских винных этикеток в Ирландии представляет собой опасный прецедент, поскольку он рискует открыть дверь для других законов, способных негативно повлиять на выбор потребителей», — говорится в заявлении ассоциации итальянских фермеров.

«Совершенно некорректно приравнивать чрезмерное потребление спиртных напитков, характерное для скандинавских стран, к умеренному и осознанному потреблению качественных продуктов с меньшим содержанием алкоголя, таких как пиво и вино», — также отмечают представители Coldiretti.

В свою очередь, заместитель министра сельского хозяйства, продовольственного суверенитета и лесного хозяйства Италии Луиджи Д’Эрамо также выразил мнение, что вино и пиво не следует сравнивать с крепкими спиртными напитками или с курением. «Вы не защитите общественное здоровье, криминализируя отдельные продукты», — подчеркнул он.

«Вино — это история, культура… это олицетворение нашей земли и часть средиземноморской диеты. Речь идёт о качестве и ответственном потреблении. План ввести предупреждения о вреде для здоровья — это опасный прецедент, который, если ему последуют другие страны, может нанести ущерб ведущему сектору нашей продовольственной и сельскохозяйственной системы», — также предупредил итальянский чиновник.

Схожие опасения выразил и Джованни Бузи, президент знаменитого итальянского винного консорциума Chianti. Он отметил, что Ирландия сама по себе и не является крупным импортёром вина, однако если её примеру последуют и другие страны, то это нанесёт «неоценимый» ущерб имиджу итальянского вина на международной арене, пишет The Guardian.