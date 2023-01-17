Индия поможет России обойти санкции Запада против российских нефтепродуктов

Индия будет перерабатывать российскую нефть и отправлять её обратно в ЕС в виде дизельного топлива, пишет агентство Bloomberg. Таким образом будет преодолено эмбарго Запада на российские нефтепродукты, которое вступает в силу 5 февраля. Как признаёт издание, агрессивные антироссийские санкции Евросоюза возвращаются бумерангом, вызывая в Европе лишь рост цен.



AP

Всего через несколько недель в силу вступят агрессивные санкции, направленные против беспрецедентной по размеру части международного рынка основного вида топлива мировой экономики — дизеля. С 5 февраля Европейский союз, «Большая семёрка» и их союзники попытаются ограничить цены на экспорт топлива из РФ в рамках очередного пакета антироссийских мер в качестве наказания за украинский конфликт. Введение эмбарго совпадёт с запретом ЕС почти на весь импорт российских нефтепродуктов, пишет агентство Bloomberg.

Аналогичные меры уже приняты в отношении поставок российской сырой нефти, но ограничение и запрет на переработанное топливо, в частности дизель, вызывают у экспертов обеспокоенность потенциальным скачком цен. До спецоперации РФ была крупнейшим поставщиком топлива в Европу, и континент продолжал закупать его в больших объёмах вплоть до вступления в силу эмбарго. В результате санкции, скорее всего, приведут к значительному изменению маршрутов глобальных потоков дизельного топлива, чему будут способствовать новые покупатели российской нефти, которые будут отправлять энергоносители обратно в Европу. В краткосрочной перспективе существует риск повышения цен, констатирует Bloomberg.

«Потери российских поставок огромны, и их замена станет колоссальной логистической проблемой», — прокомментировал ситуацию основатель консалтинговой компании Oilytics Кешав Лохия. Евросоюзу придётся заместить около 600 тыс. баррелей дизельного топлива в день. Поставки в Европу из США и Индии уже набирают обороты, поскольку эти страны производят больше, чем потребляют, что позволяет им экспортировать излишки. Ожидается, что Китай также увеличит продажи топлива на близлежащие рынки, отмечает издание.

При всём этом примечательна роль Индии в снабжении Европы дизелем: с конца февраля Дели стал одним из крупнейших покупателей российской нефти со скидкой. Значительное увеличение потоков индийского дизельного топлива практически гарантирует, что российская нефть будет закупаться и перерабатываться в дизельное топливо в Индии, а затем продаваться обратно в Европу. Такая торговля не нарушит правила ЕС, но подчеркнёт неэффективность санкций. По сути, углеводороды будут транспортироваться на тысячи миль дальше, чем обычно, а затем обратно, пишет Bloomberg.

По мнению автора статьи, существует также потенциал для более сомнительных практик, таких как переоформление грузов или отправка топлива в центры хранения нефтепродуктов в других регионах для смешивания с нероссийскими продуктами. Среди новых или более крупных покупателей Москвы будут страны Африки, Латинской Америки и, возможно, Азии. Тем временем Европа, скорее всего, обратится к Ближнему Востоку, где наращивают работу новые гигантские нефтеперерабатывающие заводы.

В контексте европейской нефтеперерабатывающей промышленности введение эмбарго произойдёт на фоне сезонного ремонтного обслуживания и перебоев в работе. Угроза возобновления забастовок во Франции может привести к остановке некоторых национальных производителей топлива через день после вступления в силу антироссийских санкций. Два нефтеперерабатывающих завода в Восточной Германии, которые ранее снабжались российской нефтью по трубопроводу, вынуждены производить меньше топлива, чем обычно, потому что эти потоки остановились, напоминает Bloomberg.

Как сообщается, за всем этим скрывается множество логистических и технических проблем, которые могут вспыхнуть в любой момент. Рынки страхования судов, заходящих в Россию, по-прежнему находятся в кризисе после того, как ключевые перестраховщики отказались от части своего покрытия, а стоимость фрахтования нефтяных танкеров уже однажды подскочила в преддверии введения санкций против сырой нефти, резюмирует Bloomberg.