“Фашисты”: посиневшая вдова Караченцова рассказала о мучительных пытках

74-летняя вдова советского

актера театра и кино Николая Караченцова Людмила Поргина в конце прошлого года

оказалась в больничной палате. Женщине диагностировали гипертонический криз и тахикардию.

Но даже после выписки ситуация не улучшилась.

После новогодних

праздников и отдыха в санатории в городе Сочи, вдова Караченцова пожаловалась

на боль в коленях. Врачи диагностировали у Поргиной обострение подагры и

отправили на повторную госпитализацию. Оказавшись в стенах больницы, Людмила Андреевна

рассказала о мучительных пытках.

Ежедневно вдова Николая

Караченцова вынуждена поставлять свои руки и вены под уколы. Посиневшая Поргина

уже ждет выписки, что поскорее закончились бесконечные процедуры. И хотя

отношение врачей к актрисе очень хорошее, Людмила Поргина больше всего на свете

хочет поправиться.

“Врачи аккуратны, хотя я им, шутя, говорю: “Вы как

фашисты. Что только со мной не делаете!” — откровенничает Людмила Андреевна.

По слухам,

здоровье актрисы сильно пошатнулось на фоне конфликтов в театре “Ленком”.

Поргина поругалась с руководителем театра Марком Варшавером, из-за чего

испытала сильный стресс. Женщина не согласна с тем, что ее ставят исключительно

в массовку и желает добиться справедливости.