“Фашисты”: посиневшая вдова Караченцова рассказала о мучительных пытках
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74-летняя вдова советского
актера театра и кино Николая Караченцова Людмила Поргина в конце прошлого года
оказалась в больничной палате. Женщине диагностировали гипертонический криз и тахикардию.
Но даже после выписки ситуация не улучшилась.
После новогодних
праздников и отдыха в санатории в городе Сочи, вдова Караченцова пожаловалась
на боль в коленях. Врачи диагностировали у Поргиной обострение подагры и
отправили на повторную госпитализацию. Оказавшись в стенах больницы, Людмила Андреевна
рассказала о мучительных пытках.
Ежедневно вдова Николая
Караченцова вынуждена поставлять свои руки и вены под уколы. Посиневшая Поргина
уже ждет выписки, что поскорее закончились бесконечные процедуры. И хотя
отношение врачей к актрисе очень хорошее, Людмила Поргина больше всего на свете
хочет поправиться.
“Врачи аккуратны, хотя я им, шутя, говорю: “Вы как
фашисты. Что только со мной не делаете!” — откровенничает Людмила Андреевна.
По слухам,
здоровье актрисы сильно пошатнулось на фоне конфликтов в театре “Ленком”.
Поргина поругалась с руководителем театра Марком Варшавером, из-за чего
испытала сильный стресс. Женщина не согласна с тем, что ее ставят исключительно
в массовку и желает добиться справедливости.
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