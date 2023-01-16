Мнение: Свободная планета, угроза голода без удобрений и смертность в лагерях при Сталине
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1. Некоторые до сих пор полагают, будто наша планета перенаселена, на этом ложном утверждении строится значительная доля западной пропаганды. На самом деле, мы ещё близко не исчерпали свободное место. К примеру, если бы в Московской области была такая же плотность населения, как в Гонконге, она стала бы городом-миллиардником.
В реальной жизни городов-миллиардников на Земле пока что нет. Даже стомиллионников нет. Рекордсмен на сегодняшний день — Большой Токио с его жалкими 38 миллионами.
2. Запад мешает экспорту удобрений из России и Белоруссии. Это ухудшает ситуацию в мировом сельском хозяйстве, создавая угрозу голода (ссылка):
Человечество столкнулось с серьезным кризисом доступности продуктов питания, который затем может перейти в глобальную продовольственную катастрофу. Об этом заявил экс-глава компании-производителя минеральных удобрений «ФосАгро» Андрей Гурьев со ссылкой на прогноз ООН, сообщает во вторник, 3 января, РБК.
Он указал, что в предыдущие несколько лет в мире возник кризис на рынке минеральных удобрений из-за санкций, которые последовательно вводились против России. «Это стало предвестником разрушения сложившихся цепочек поставок, возникновения дисбаланса спроса и предложения», — отметил он.
Ключевым фактором стал вызванный этим разлом на глобальном рынке удобрений, разорвавший цепочки поставок из России и Белоруссии, на которые в 2021 году приходилась почти четверть мировой торговли, указал эксперт.
«Даже зерновая сделка, достигнутая в июле Россией и ООН при посредничестве Турции, до сих пор никак не помогла разрешить ситуацию. Хотя генсек ООН и признал удобрения гуманитарным грузом, который следует освободить из-под санкций, де-факто этого не произошло», — предупредил Гурьев.
Голод грозит прежде всего странам Африки и некоторым странам Азии. В Европе и США дело вряд ли зайдёт дальше дороговизны и дефицита продуктов. Поэтому западные власти считают, что могут позволить себе играть с огнём.
3. Некоторые сравнивают: при Сталине сидело столько-то процентов населения, при Байдене — столько-то, разница несущественная.
Сравнение лукавое. В лоб сравнивать две эпохи нельзя, так как в нормальных тюрьмах уровень смертности примерно тот же, что и на воле. Иногда даже ниже из-за сухого закона и прочих ЗОЖ-факторов. Напротив, в сталинских лагерях уровень смертности был запредельным.
Вот характерный документ, в котором руководство одного из советских лагерей жалуется на условия жизни заключённых. Документ комментирует историк Михаил Наконечный, наверняка известный вам как блогер corporatelie.
Процитирую фрагмент (ссылка):
На примере “гулаговской” специфической методы — дифференцированной шкалы питания — можно очень четко зафиксировать процесс превращения еще не старых людей буквально за несколько месяцев в полных инвалидов, которые начинали умирать с беспрецедентной интенсивностью (15% в год) и ответить на вопрос почему “исключительно плохие жилищно-бытовые условия лагеря грозят имеющемуся наличию трудоспособных лагерников в короткий срок превратить их в больных и инвалидов” (с).
Паек от 1400 до 3000 ккал (в редких случаях 3600), температура -15 в бараках зимой, крайняя скученность (1,25 кв.м на человека), тяжелый не механизированный труд в шахтах и на основных производственных работах — все перечисленные факторы в условиях развала снабжения 1932-1933 гг. спровоцировали катастрофу: в Сиблаге в 1933 г. погибло 7736 человек, каждый 6 заключенный от среднегодового среднесписочного состава(16%).
Чтобы оценить произошедшее в национальном контексте: во всех тюрьмах Российской Империи в 1912 г. (неурожайный и эпидемический год) с учетом Польши умерло 5962 человек, что составило 3,2% от среднегодового числа заключенных Империи.
Источник: Место для дискуссий
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