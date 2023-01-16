Мнение: Свободная планета, угроза голода без удобрений и смертность в лагерях при Сталине

1. Некоторые до сих пор полагают, будто наша планета перенаселена, на этом ложном утверждении строится значительная доля западной пропаганды. На самом деле, мы ещё близко не исчерпали свободное место. К примеру, если бы в Московской области была такая же плотность населения, как в Гонконге, она стала бы городом-миллиардником.



В реальной жизни городов-миллиардников на Земле пока что нет. Даже стомиллионников нет. Рекордсмен на сегодняшний день — Большой Токио с его жалкими 38 миллионами.

2. Запад мешает экспорту удобрений из России и Белоруссии. Это ухудшает ситуацию в мировом сельском хозяйстве, создавая угрозу голода (ссылка):



Человечество столкнулось с серьезным кризисом доступности продуктов питания, который затем может перейти в глобальную продовольственную катастрофу. Об этом заявил экс-глава компании-производителя минеральных удобрений «ФосАгро» Андрей Гурьев со ссылкой на прогноз ООН, сообщает во вторник, 3 января, РБК.

Он указал, что в предыдущие несколько лет в мире возник кризис на рынке минеральных удобрений из-за санкций, которые последовательно вводились против России. «Это стало предвестником разрушения сложившихся цепочек поставок, возникновения дисбаланса спроса и предложения», — отметил он.

Ключевым фактором стал вызванный этим разлом на глобальном рынке удобрений, разорвавший цепочки поставок из России и Белоруссии, на которые в 2021 году приходилась почти четверть мировой торговли, указал эксперт.

«Даже зерновая сделка, достигнутая в июле Россией и ООН при посредничестве Турции, до сих пор никак не помогла разрешить ситуацию. Хотя генсек ООН и признал удобрения гуманитарным грузом, который следует освободить из-под санкций, де-факто этого не произошло», — предупредил Гурьев.

Голод грозит прежде всего странам Африки и некоторым странам Азии. В Европе и США дело вряд ли зайдёт дальше дороговизны и дефицита продуктов. Поэтому западные власти считают, что могут позволить себе играть с огнём.

3. Некоторые сравнивают: при Сталине сидело столько-то процентов населения, при Байдене — столько-то, разница несущественная.



Сравнение лукавое. В лоб сравнивать две эпохи нельзя, так как в нормальных тюрьмах уровень смертности примерно тот же, что и на воле. Иногда даже ниже из-за сухого закона и прочих ЗОЖ-факторов. Напротив, в сталинских лагерях уровень смертности был запредельным.

Вот характерный документ, в котором руководство одного из советских лагерей жалуется на условия жизни заключённых. Документ комментирует историк Михаил Наконечный, наверняка известный вам как блогер corporatelie.



Процитирую фрагмент (ссылка):

На примере “гулаговской” специфической методы — дифференцированной шкалы питания — можно очень четко зафиксировать процесс превращения еще не старых людей буквально за несколько месяцев в полных инвалидов, которые начинали умирать с беспрецедентной интенсивностью (15% в год) и ответить на вопрос почему “исключительно плохие жилищно-бытовые условия лагеря грозят имеющемуся наличию трудоспособных лагерников в короткий срок превратить их в больных и инвалидов” (с).



Паек от 1400 до 3000 ккал (в редких случаях 3600), температура -15 в бараках зимой, крайняя скученность (1,25 кв.м на человека), тяжелый не механизированный труд в шахтах и на основных производственных работах — все перечисленные факторы в условиях развала снабжения 1932-1933 гг. спровоцировали катастрофу: в Сиблаге в 1933 г. погибло 7736 человек, каждый 6 заключенный от среднегодового среднесписочного состава(16%).



Чтобы оценить произошедшее в национальном контексте: во всех тюрьмах Российской Империи в 1912 г. (неурожайный и эпидемический год) с учетом Польши умерло 5962 человек, что составило 3,2% от среднегодового числа заключенных Империи.