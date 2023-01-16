Вдовья судьба Наташи Королевой: мужу певицы предрекли ранний уход

21 августа в 2003

году в Санкт-Петербурге был зарегистрирован брак эстрадной артистки Наташи

Королевой и стриптизера Сергея Глушко, более известного под псевдонимом Тарзан.

Вместе они воспитали единственного сына Архипа. Спустя почти 20 лет брака

супруги продолжают жить вместе. Даже просочившиеся в Сеть признания в изменах

не смогли разрушить долгие отношения.

Однако, разговоры

о несчастливой судьбе Наташи Королевой продолжают появляться. Так, мужу певицы,

можно сказать, предрекли ранний уход. Всему виной может стать имя артистки.

Эксперты говорят, что женщины с таким именем привыкли быть главными,

доминирующими персонажами в отношениях.

Нередко случается

так, что спокойные и меланхоличные мужья Наташ просто не выдерживают темпа жизни

своих избранниц. Постоянная гонка заставляет мужчин быстро истощаться. Это, в

свою очередь, приводит к быстрому уходу мужчин из жизни.

Конечно, пока нет

никаких предпосылок к исполнению такой вдовьей судьбы Наташи Королевой. На

жизнь Наташи и Тарзана может повлиять множество факторов. Пока поклонникам остается

следить за любимой пара и верить в их искренние чувства.