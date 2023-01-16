Вдовья судьба Наташи Королевой: мужу певицы предрекли ранний уход
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21 августа в 2003
году в Санкт-Петербурге был зарегистрирован брак эстрадной артистки Наташи
Королевой и стриптизера Сергея Глушко, более известного под псевдонимом Тарзан.
Вместе они воспитали единственного сына Архипа. Спустя почти 20 лет брака
супруги продолжают жить вместе. Даже просочившиеся в Сеть признания в изменах
не смогли разрушить долгие отношения.
Однако, разговоры
о несчастливой судьбе Наташи Королевой продолжают появляться. Так, мужу певицы,
можно сказать, предрекли ранний уход. Всему виной может стать имя артистки.
Эксперты говорят, что женщины с таким именем привыкли быть главными,
доминирующими персонажами в отношениях.
Нередко случается
так, что спокойные и меланхоличные мужья Наташ просто не выдерживают темпа жизни
своих избранниц. Постоянная гонка заставляет мужчин быстро истощаться. Это, в
свою очередь, приводит к быстрому уходу мужчин из жизни.
Конечно, пока нет
никаких предпосылок к исполнению такой вдовьей судьбы Наташи Королевой. На
жизнь Наташи и Тарзана может повлиять множество факторов. Пока поклонникам остается
следить за любимой пара и верить в их искренние чувства.
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