Мнение: Неоновое лидерство России, запрет газовых плит на Западе и курение в фильме про космос

1. Россия за последнее время существенно укрепила свои позиции на рынке производства инертных газов, неона и гелия. От этих газов зависит производство электроники, в том числе на Тайване и в США (ссылка):



Россия поставляла на мировой рынок до 30% неона от глобального потребления, а ещё 30% поставок осуществлялось с территории Украины.

Кроме того, Россия являлась также крупным поставщиком сырья для производства чистых инертных газов.

Так, например, по данным накладных экспортно-импортных операций на специализированном сайте ImportGenius, одесский «Криоин Инжиниринг» получал неоно-гелиевые смеси для производства чистых неона и гелия от российского ООО «Бизнес Менеджмент», а мариупольский «Ингаз» закупал криптон у ООО «Промметресурс». То есть опять-таки на украинские заводы поступал в том числе и наш неон, который проходил там финальную очистку.

Но и это ещё не самое интересное.

Утверждалось, что до 90% поставок неона в США обеспечивали именно два украинских предприятия — мариупольский «Ингаз» и одесский «Криоин Инжиниринг».

В начале марта эти производства остановились, а мировые цены на неон взлетели с $290 за кубометр до $3 000.

Насколько вы понимаете, в нынешних условиях одесский завод вряд ли сможет производить неон.

И вот вчерашнее сообщение о том, что мариупольский “Ингаз” был осмотрен, свидетельствует о том, что а) он не сильно повреждён и б) его собираются восстанавливать.

А значит, Россия всерьёз вознамерилась на захват мирового рынка производства неона, и ещё это значит, что у нас есть болезненная для США точка, на которую мы можем воздействовать.

Даже если они захотят избежать зависимости от России и начнут строить своё производство, это потребует не только значительных инвестиций, но и времени.

Таким образом, помимо захвата значительной части мирового рынка гелия (30%) после запуска Амурского ГПЗ на полную мощность, мы собираемся замахнуться и на <…> захват ещё более значительной части мирового рынка (50-60%) неона.

2. Уровень «зелёного» безумия на Западе стабильно высок (ссылка):



Американское правительство задумало ввести запрет на продажу новых газовых плит. Если его примут, то новые здания в США будут уже строить без возможности использовать газовые плиты. Причин запрета газовых плит выдвинуто сразу три – это и взрывоопасность, и выделение потенциально вредоносных веществ при сгорании газа, и усугубление “глобального потепления”.

В поддержку этого решения прилагаются исследования, которые пытаются найти связь между детской заболеваемостью астмой и проживанием в домах с газовой плитой. Демократы даже всерьёз начали заявлять, что газовые плиты ведут к ухудшению когнитивных способностей людей.

Республиканцы в свою очередь назвали попытки вашингтонских бюрократов запретить газовые плиты безумием и призвали американцев от них не отказываться. На текущий момент 40% американцев пользуются газовыми плитами – к ним в том числе относится и семейство Байденов.

Похожие решения готовятся принять и по другую сторону Атлантики – в Соединённом Королевстве – где во имя борьбы с “глобальным потеплением” будет запрещена продажа новых газовых нагревателей после 2025 года. Правда, в условиях энергокризиса такая “декарбонизация” может привести к тому, что ещё больше британцев будут замерзать в домах, не имея возможности содержать электронагреватели.

Очевидно, что либеральные элиты продолжат тренд на “декарбонизацию” экономики вопреки любым энергетическим неурядицам. Это будет вести к дальнейшему росту стоимости жизни – и разрыва между богатыми и бедными, который в США и Британии уже достиг рекордного уровня с 19-го века.

3. Читатели пишут:

…вышел трейлер фильма, «Вызов», который на орбите снимали. Задумка — прекрасная: ускоренную программу подготовки отработали, проблема обыгрывается в самом фильме вполне реальная — не с каждой проблемой со здоровьем космонавты смогут пережить посадку, поэтому кивать на наземную больницу на все случаи жизни — немного лукаво. Опять же, об отечественной космонавтике вспомнил весь мир.



И что же мы видим в трейлере фильма 6+, который и должен быть вдохновением для подрастающих поколений? Главный герой всей наземной части трейлера — это руководитель полётов с безумными глазами, дымящий как паровоз на рабочем месте. У нас что же, настолько неумелые актёры с режиссёрами, что волнение без сигареты показать не могут, или табачные компании заплатили достаточно, чтобы совесть у продюсеров успокоилась на счет того, какой они собрались детсадовцам показывать кинообраз реального руководителя полетом российского сегмента Международной космической станции — космонавта, дважды Героя Советского Союза, Академика РАН В.А. Соловьева?



По-хорошему, это надо переснимать. А то будет точно по плохой традиции отечественного кинематографа ещё с советских времён — в любом высокобюджетном фильме о космосе («Укрощение огня», «Время первых», «Салют-7») про то, что происходило на Земле, лучше даже не смотреть — настолько всё переврано. Хотя в «Апполоне-13» Голливуд без всего этого обойтись вполне смог, ведь во всех этих историях реального драматизма хватало и без выдуманных злых генералов и всего тому подобного.