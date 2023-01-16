Аннунаки – кто они?

Термин аннунаки обозначает группу божеств из месопотамской мифологии, и вот что говорят различные источники.

Согласно клинописной литературе, Анунны или аннунаки были группой богов, принадлежащих к месопотамскому пантеону. Однако некоторые псевдонаучные теории пытались представить их внеземными существами, которые колонизировали Землю. Что шумеро-акадские тексты рассказывают об аннунаках и как исторические свидетельства использовались для построения фантастического рассказа?

В шумерских текстах Аннунаки – это собирательный термин, обозначающий главных богов месопотамского пантеона или главных божеств города. Возможная этимология шумерского термина а-нун или а-нун-на указывает на значение «княжеское потомство».

В некоторых источниках говорится, что их породил Ан, бог небес. Первые упоминания в клинописной литературе датируются примерно 2100 годом до нашей эры. В Цилиндре А Гудеа, в котором описывается грандиозное строительство храма бога Нингирсу, аннунаки с восхищением созерцают строительную доблесть правителя Гудеа.

Другие сочинения, такие как «Энки и мировой порядок», описывают некоторые из их прерогатив: они определяют судьбы сотворенного, принимают решения и дают советы. Определенные божества, такие как Нанна (бог луны) или Нинурта (бог-воин), упоминаются в королевских надписях и мифологических текстах как члены богов Анунны.

Начиная с палеовавилонского периода (около 1894-1595 гг. До н.э.), аннунаками называли группу адских божеств. Как повествует основное месопотамское повествование о сотворении мира Энума элиш, когда бог Мардук сформировал Вселенную, он назначил 300 богов Ануннов для управления небесами и еще 300 для решения адских дел.

Связь между этой божественной группой и загробной жизнью уже прослеживается в шумерском мифе о сошествии Инанны в ад. В нем Аннунаки называют семь судей подземного мира, которым поручено судить богиню Инанну.

Аннунаки также упоминаются в ритуалах VII века до нашей эры, используемых для борьбы с ведьмами и отправки их в ад. Их призывают вместе с солнечным богом справедливости Шамашем, и Гильгамешем, полубожественным героем, который пытался победить смерть и чья судьба тесно связана с религиозностью сверхлюдей.

Однако, если термин «аннунаки» приобрел актуальность в популярной культуре, причину следует искать в определенных фантастических теориях, которые видят в этой концепции месопотамской религии связь с уфологией и внеземной жизнью.

Теории Захарии Ситчина

Хотя Захария Ситчин (1920-2010) получил высшее образование в области экономической истории, его имя сейчас помнят по его уфологическим и псевдонаучным книгам, в которых он утверждал о внеземном происхождении человеческой цивилизации.

Он утверждал, что внеземная социальная организация (ануннаки) прибыла на землю, чтобы подчинить человечество. В частности, они поработили шумеров и заставили их работать на золотых приисках. По словам Ситчина, это сырье было необходимо для того, чтобы инопланетные посетители могли построить огромный щит из золота, с помощью которого можно было защитить свою планету.

На территории Ирака, похоже, нет месторождений этого металла, а золото, используемое в Месопотамии для производства предметов роскоши, поступает из таких регионов, как Турция, северный Афганистан, а в некоторых случаях и из Египта. Кроме того, драгоценный металл добывается на россыпях и отмелях, то есть он был обнаружен на поверхности, а не в результате добычи полезных ископаемых. Возможно, поэтому Ситчин предположил, что аннунаки вытеснили шумерских рабов на африканские рудники.

Идеи Захарии Ситчина не находят никакого подтверждения в шумерских клинописных источниках. Несмотря на то, что псевдонаучный исследователь считал себя одним из немногих людей, способных читать на шумерском и аккадском языках, его интерпретации основаны на переводах и обходятся без прямой отсылки к исходному тексту.

С другой стороны, Ситчин предлагает взглянуть на месопотамские культурные ссылки через призму настоящего. Таким образом, литературные ссылки на «злой ветер», разрушивший город Ур (в соответствии с «Плачем о разрушении Ура»), с точки зрения Ситчина, превращаются в последствия ядерной атаки. Однако с точки зрения древней Месопотамии разрушительные ветры служат метафорой в литературных текстах, а речь идет о ветре Шамаль, вызывающем сильные песчаные бури.

Получается, Ситчин по-своему трактовал источники. Хотя их рассказ можно считать как чистый фантастический вымысел, это не несет особой исторической ценности, а аннунаки были в источниках богами и богами останутся.