Мнение: Блестящий Бареев

(для вас, любители шахмат!)

Благодаря каналу “Левитов.Чесс” стал в последнее время яростным фанатом гроссмейстера Евгения Бареева как комментатора, стараюсь смотреть все выпуски с его участием. Это при том, что еще года три назад я о Барееве вообще не имел никакого мнения, знал лишь, что был такой гросс не самого первого ряда, да и всё… Как по мне, Бареев даже лучше Крамника в силу своего сарказма, и оставляет позади даже милейшего дедушку Макарычева, которого, впрочем, я тоже нежно люблю – но Макарычев все ж слишком наивен, прям и чист, не хватает в нем перцу, в общем, если б был сериал, то Бареев в нем был бы отрицательный персонаж, а отрицательные герои, увы, обычно нравятся зрителям больше положительных.

Вот, скажем, и в этом ролике: с чего начал Бареев? С того, что не преминул походя пнуть Крамника – своего, так сказать, конкурента “за приз зрительских симпатий” у Левитова. Живая жизнь! Нет, он абсолютно очарователен! (и партия двух “К”, которую блестяще прокомментировал Крамник, превознося ее до небес, действительно не особо зрелищная – если уж положа руку на сердце; зрелищной ее делает… только этот самый комментарий Крамника).

Вообще очень хорошо, что благодаря Ютубу появилась такая ценная возможность – видеть и слушать уроки наших шахматных стариков – последних “осколков” советской шахматной школы. Скоро, похоже, и этого не будет. Все-таки, что остается в России, так сказать, “конвертируемого”? Актеры, писатели и шахматисты, правда, последнее уже “уходящая натура”. “А всё, что вы делаете руками…” – увы.

Надо смотреть, в общем!