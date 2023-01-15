Елизавета Каплина и Антон Бабиков

15 января в программе деминского этапа PARI Кубка России состоялись женский и мужской масс-старты.

Среди женщин, с преимуществом больше минуты победу одержала Елизавета Каплина, обойдя Викторию Сливко, лидера сезонна в общем зачете и Анастасию Горееву, лидера спринтерских гонок сезона.

Но первыми на трассу вышли мужчины – 36 стартовых номеров. Общая протяженность дистанции – 15 километров с четырьмя огневыми рубежами. Для Антона Бабикова рыбинский масс-старт стал единственной биатлонной дисциплиной в рамках пятого этапа Кубка России. Гонку он провел блестяще, чисто отработал на огневом рубеже и финишировал с результатом 38 минут 15 секунд.

– В Рыбинске атмосфера отличная, все очень дружелюбные. Перед стартом не обратил внимания сколько зрителей на трибуне и, только выехав на финишную трибуну, увидел, что они полны. Спасибо всем, кто пришел, кто смотрит биатлон по телевизору и болеет за нас. Любите спорт, ведите здоровый образ жизни! – сказал на финиши победитель масс-старта Антон Бабиков.

Вторым в масс-старте стал Евгений Гараничев с результатом 37 минут 7 секунд, третьим Александр Поварницын (49 минут 5 секунд). Оба допустили по два промаха на стрельбе.

Что касается женщин, то Елизавета Каплина допустила три промаха на огневом рубеже, считает для себя это не самым плохим результатом, поскольку в предыдущие гонки стрельба не складывалась. А вот по трассе ходом все сложилось хорошо.

– Трасса тут достаточно тяжелая, два затяжных подъема, но мне нравится, можно поработать, потерпеть. Надеюсь, что мы будем чаще приезжать в Рыбинск. Сегодня на трибунах много людей, спасибо болельщикам, что приезжают, радуют, это очень круто, – отметила победительница.

Виктория Сливко стала второй в масс-старте, упустив лидеру 1 минуту 17 секунд. Анастасия Гореева – третей с отставанием почти в две минуты.