Fox News – об обнаружении секретных документов в гараже Байдена заговорили даже продемократические СМИ

Во время политических скандалов, войн или других громких событий СМИ и политики традиционно отбрасывали противоречия, однако в какой-то момент принципы прозрачности и подотчётности были забыты, заявил Брайан Килмид в эфире Fox News. К большому удивлению, в ситуации с секретной документацией Байдена даже традиционно игнорирующие подобные истории медиа её освещают, но пока не ясно, что заставило их пойти на такой шаг, отмечает ведущий.

Хотел бы начать так: для вас не будет новостью то, что СМИ традиционно склонялись к левым взглядам. Но когда история становилась громкой, будь то война или импичмент, разногласия между партиями и медиа уменьшались либо исчезали. Показательный пример: вспомним 1973 год, тогда у власти был президент-республиканец Ричард Никсон. Почему я упоминаю его? Он сложил с себя полномочия. Почему он сделал это? Потому что Республиканская партия, представителем которой он был, не оставила ему другого выбора!

ЛОУРЕНС ХОГАН, бывший конгрессмен от Мэриленда: Я пришёл к выводу, что Ричард М. Никсон, вне всякого сомнения, совершил правонарушения, подразумевающие импичмент. Они, по моему мнению, достаточно серьёзны для того, чтобы он был отстранён от должности.

Это представитель Республиканской партии. И он не один придерживался такого мнения — так считало большинство. Поэтому Никсон ушёл. Вы можете не помнить об этом, поскольку никто про это не говорит: о связях между Биллом Клинтоном (бывший президент от демократов. — ИноТВ) и Моникой Левински ещё до того, как их история стала достоянием общественности, первым сообщил именно The New York Times. Тот самый The New York Times (издание традиционно занимает продемократические позиции. — ИноТВ)! А в The Washington Post неустанно писали про скандал, связанный с электронной перепиской Хиллари Клинтон, — они были безжалостны! Но в какой-то момент СМИ и партии отошли от принципов подотчётности и прозрачности. За последние 6 лет единственной идеей, с которой соглашались большинство медиа и демократы и вокруг которой они объединялись, было мнение, что практически всё, что делал Дональд Трамп, ошибочно. И когда он действительно совершил ошибку, они инициировали операцию «Уничтожение», граничащую с истерией. Последний пример — рейды в Мар-а-Лаго.

МИКА БЖЕЗИНСКИ, ведущая MSNBC: Мы начинаем выпуск одним словом: беспрецедентно!

ВЕДУЩАЯ MSNBC REPORTS: Сегодня мы ступаем на неизведанную территорию. Обыски, проводимые ФБР в Мар-а-Лаго, не имеют аналогов в американской истории.

РЕЙЧЕЛ МЭДДОУ, ведущая MSNBC: Ничего подобного раньше никогда не происходило, и мы не знаем, чем это кончится.

А я знаю! Его (Трампа. — ИноТВ) политический оппонент президент Байден не упустил возможность вставить свои пять копеек.

ВЕДУЩИЙ CBS: Когда вы увидели фото документов с грифом «совершенно секретно», выложенных на полу в Мар-а-Лаго, о чём вы подумали, глядя на это?

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Как такое вообще могло случиться? Как кто-то может быть настолько безответственным?

И правда, как можно быть таким безответственным? И вот как всё обернулось!

ТРЕЙС ГАЛЛАГЕР, ведущий Fox News: Срочная новость: Меррик Гарланд (генпрокурор США. — ИноТВ) назначил федерального прокурора из Чикаго для рассмотрения «потенциально» секретных документов, найденных в центре дипломатии имени Байдена при Пенсильванском университете.

На данный момент — это самая большая проблема для Байдена. Будет ли пресса, прикрывающая его «тылы», освещать эту находку хотя бы примерно в том же ключе, как они делали в случае с Трампом? Удивительно, но, по крайней мере, сейчас похоже на то!

ЖУРНАЛИСТ №1: Это звучало так, что подразумевается, что гараж для его машины — это безопасное место, то есть документы будут в безопасности. То есть если машина в безопасности, то, значит, и документы в безопасности. Он (Байден.— ИноТВ) это имел в виду?

КАРИН ЖАН-ПЬЕР, пресс-секретарь Белого дома: Я просто оставлю его заявление без комментариев. Я думаю, ваши коллеги уже общались с президентом напрямую, вы можете почитать транскрипт.

ЖУРНАЛИСТ №2: Вам кажется, что гараж — это подходящее место для хранения секретной документации?

КАРИН ЖАН-ПЬЕР: Он был удивлён, что материалы оказались там.

ЖУРНАЛИСТ №3: Документы были обнаружены в гараже его дома в Уилмингтоне ещё 20 декабря, почему об этой ситуации не сообщили сразу? Почему не было достаточной прозрачности в этом деле?

КАРИН ЖАН-ПЬЕР: В этом вопросе мы придерживались принципа прозрачности.

Мы всей страной должны принять решение — стоит ли нам хранить все документы рядом с его Chevrolet Corvette? Или нам всё же стоит убрать оттуда секретные документы? Эти откровения о секретной документации Байдена были освещены даже на CBS, а в след за ним и на NBC! Оба телеканала известны тем, что игнорируют такого рода истории. Изменило ли обнаружение этих документов подход прессы? Или же у них просто не было выбора?

Дата выхода в эфир 14 января 2023 года.