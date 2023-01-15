Как отказаться от наращенных волос и быстро восстановить натуральные: поможет шелковая наволочка и редкое мытье головы

Наращенные волосы выглядят великолепно. Но если делать эту процедуру слишком часто, то она может повредить пряди. Поэтому многие женщины хотели бы вернуться к естественной шевелюре. Но они опасаются, что их натуральные пряди будут выглядеть не лучшим образом. В статье мы расскажем, как отказаться от наращенных волос и приведем способы восстановления естественной шевелюры.

Подготовьте пряди к удалению

Пока вы носите наращенные волосы, позаботьтесь о том, чтобы они легко удалялись. Регулярно расчесывайте пряди, чтобы убрать спутанность.

Если вы оставляете узлы на прядях, то вес наращенной шевелюры увеличивается. Это приводит к выпадению волос.

Следуйте указаниям своего парикмахера по поводу мытья и укладки. Чем в лучшем состоянии вы поддерживаете волосы, тем пышнее они будут выглядеть после удаления искусственных прядей.

Будьте осторожны с самостоятельным удалением

Можно ли снимать искусственные волосы самостоятельно? Это зависит от типа наращивания.

Наращивание с кератином и микрокольцами лучше удалять с помощью профессионала. Если вы решили сделать это самостоятельно, то следуйте инструкции. Не торопитесь и будьте точны. Не используйте продукты, которые вы раньше не пробовали. Они могут вызвать негативную реакцию.

Проконсультируйтесь со специалистом об уходе

Если вы снимаете наращенные волосы с помощью профессионала, то попросите его показать вам фото вашей кожи головы. Это поможет вам оценить ее состояние и выбрать правильные продукты для ухода. Проконсультируйтесь с парикмахером по поводу подходящих средств для восстановления волос.

Очищайте и увлажняйте

После снятия наращенных волос на коже могут находиться их частицы. Поэтому для мытья головы следует использовать шампунь с активными очищающими компонентами. Он поможет вам смыть и удалить остатки наращенных прядей.

Когда ваша голова станет чистой, нанесите на нее увлажняющую маску. Вы можете также использовать восстанавливающий крем для шевелюры. Ваши волосяные луковицы получат питательные вещества, и вы сможете отрастить здоровые пряди.

Как восстановить волосы

После удаления наращивания следует избегать применения горячих инструментов, так как они повреждают волосы. Чем дольше вы будете беречь шевелюру от воздействия высоких температур, тем быстрее она восстановится. Поэтому агрессивную укладку нужно свести к минимуму.

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Старайтесь спать на шелковой наволочке. Эта постельная принадлежность сведет к минимуму ломкость волос. Не надевайте на подушку изделия из грубых и шершавых материалов.

Придерживайтесь обычного ухода за волосами, включающего в себя мытье и нанесение питательных масок. Не злоупотребляйте водой и шампунем. Мойте шевелюру по мере ее загрязнения, но не слишком часто.

Включите в свой ежедневный уход добавки с биотином (витамином B7). Они способствуют здоровью и восстановлению волос. Почаще употребляйте продукты, богатые этим витамином. К ним относятся томаты, зеленый салат, сухофрукты, орехи и семена.

При необходимости наносите на шевелюру термозащитные и солнцезащитные спреи.

Попробуйте шиньон

Многие женщины после снятия наращивания продолжают мечтать о длинных и объемных волосах. Но чтобы отрастить их, вам потребуется немало времени.

В этом случае вы можете использовать съемные шиньоны. Вы можете попробовать искусственные волосы, которые прикрепляются к натуральным прядям с помощью заколок. Это поможет вам на время получить длинную шевелюру без повреждения волос.

Не стоит выбирать слишком тяжелые шиньоны и носить их каждый день. Отдавайте предпочтение легким изделиям и надевайте их не чаще 2 раз в неделю.

Заключение

Наращивание – дорогостоящая процедура, которая не всегда хорошо сказывается на состоянии натуральных прядей. Если вы решили от нее отказаться, то уделите внимание восстановлению ваших естественных волос.