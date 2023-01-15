Мнение: Вырождение зрителей

Вчера умерла Инна Чурикова, сегодня – Вахтанг Кикабидзе. Самые стойкие символы лучшего, что было в советской эпохе, тоже нас покидают. Инна Чурикова – это вообще была глыба, актриса совершенно неимоверного таланта, просто какой-то Де Ниро в юбке. Сказать “таких уже не делают” нельзя – потому что таких не делали вообще никогда, они каким-то образом самозарождаются по совершенно неведомым законам. Я только был удивлен, что она-то, оказывается, разбилась (упала со сцены!) еще летом, в июле – но почему-то всё это обошли молчанием… хотя понятно – на фоне “СВО”, переключившей всех в режим трусливого выживания, всем уже стало ни до чего и ни до кого – меня пока не убивают, ну и слава богу, все остальное неинтересно.

Честно говоря, невовремя умела великая Инна Чурикова. Наверно, ей лучше было бы умереть год назад – когда еще сохранялись какие-то иллюзии и еще не было всего этого позора и отчаяния. Не уберегла ее судьба – заставила еще и увидеть напоследок, как страна, которой она отдала всю жизнь, до краев, словно из прорвавшейся канализации, наполняется дерьмом.

Вахтанг (“Буба”) Кикабидзе про нашу страну всё давно понял (раньше многих из нас), поэтому для него и 2022 год, думается, не стал сюрпризом. Тоже глыба, тоже матерый человечище. И певец, и актер был прекрасный. На 84 году – не сказать, что слишком рано… Все равно жалко. Не буду говорить и вздыхать, как положено в таких случаях во всяких старперских некрологах, “Эх, а актеры и певцы нонеча не те, что давеча…” Это всё чушь. Актеры и певцы в России всегда прекрасные – это для них специальная страна, они тут плохими не бывают.

Зрители не те. Зрители массово выродились во что-то совсем непристойное – им не нужны великие актеры, им нужны массовые убийства. Вот это – действительно горе.